Brandenburg an der Havel: Politiker gedenken den Opfern der Corona-Pandemie

Brandenburg/H

Zu einer Schweigeminute im Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie trafen sich am Sonntag um 11 Uhr die Fraktionsvorsitzenden des Stadtverordnetenversammlung von Brandenburg an der Havel, SVV-Vorsitzender Walter Paaschen, die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann, Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser und Oberbürgermeister Steffen Scheller am Flaggenstand vor dem Altstädtischen Rathaus. Die Flaggen wurden mit Trauerflor bestückt, vor der Schweigeminute wandte sich Steffen Scheller mit Worten des Gedenkens an die Anwesenden. In der Havelstadt sind, Stand Sonntag, 79 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

Brandenburg an der Havel folgte damit einem Aufruf des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, im ganzen Land den Opfern der Pandemie mit einem zu gedenken. Im Zuge dessen läuteten um Punkt 11 Uhr die Glocken der drei Stadtkirchen Dom St. Peter und Paul, St. Gotthardt und St. Katharinen.

Von Rüdiger Böhme