Ein Mann hat am Dienstagmorgen in Brandenburg an der Havel eine Wand mit Farbe besprüht. Die Polizei erwischte den 36-Jährigen auf frischer Tat in der Ruppinstraße im Stadtteil Nord. Das teilte die Inspektion mit. Der Einsatz war demnach um 5.35 Uhr.

Zeugin gibt gute Personenbeschreibung

Eine Zeugin hatte den mutmaßlichen Schmierer beobachtet und die Polizei gerufen. „Aufgrund der guten Personenbeschreibung und eines erneuten Anrufs der Melderin, dass der Täter weiterhin sein Unwesen treibt, konnte die Streifenwagenbesatzung dann den Schmierfinken zeitnah am Ort des Geschehens feststellen“, berichtet die Polizeioberkommissarin Cornelia Hahn von der Inspektion in Brandenburg an der Havel.

Strafanzeige wegen Sachbeschädigung

Die Beamten hätten dann das frische Graffito in einer Größe von einem Meter mal einem Meter an einem Unterstand entdeckt und dokumentiert. „Neben der Identifizierung des 36- Jährigen erfolgte die Sicherstellung der Spraydosen, die Erteilung eines Platzverweises und die Fertigung einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung“, berichtet die Polizistin weiter.

Jetzt ermittelt die Kripo gegen den 36 Jahre alten Mann.

