Brandenburg/H

Ein Blick auf die Preistafel an der Tankstelle zeigt: Die Energiepreise steigen rasant. Es war absehbar, doch nun ist es sicher: Die Brandenburger Stadtwerke werden zum Jahresbeginn die Preise anheben. Gas- und Fernwärme für Privatkunden werden deutlich teurer. Bei den Strompreisen, so sagt der kaufmännische Geschäftsführer Michael Woik, hoffe man die aktuellen Preise halten zu können.

Im Detail sagt die Geschäftsführung der Stadtwerke noch nichts zu den Plänen. Man bleibt ausweichend. Doch nach MAZ-Informationen wurden die Aufsichtsräte, die am 28. November tagen, dieser Tage mit den Unterlagen über die Entscheidung der Geschäftsführung bezüglich teils erheblicher Steigerungen informiert.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadtwerke befinden sich mehrheitlich in der Hand der Stadt, knapp die Hälfte der Anteile halten die Edis und der Erdgaslieferant EMB. Um wie viel die Preise exakt steigen, ist noch geheim. Die gesetzliche Frist zur Bekanntgabe von Preiserhöhungen beträgt sechs Wochen, sodass die neuen Werte zum Jahresbeginn 2022 in Kraft treten könnten: Das heißt, in der kommenden Woche werden die Brandenburger Stadtwerkekunden – das sind etwa zwei Drittel aller Haushalte – über die Preissteigerungen informiert.

Michael Woik als kaufmännischer Stadtwerke-Geschäftsführer hat kommende Woche kaum frohe Kunde im Gepäck. Quelle: Rüdiger Böhme

Der MAZ sind aber Kernpunkte der geplanten Preiserhöhungen bekannt: Sie betreffen vor allem den Gas- und Fernwärmepreis, wohl aber nicht die Stromkosten. Ein durchschnittlicher Haushalt mit Gasanschluss muss mit jährlichen Mehrkosten von bis zu 300 Euro rechnen, bestätigt der kaufmännische Geschäftsführer Michael Woik MAZ-Informationen.

Weil das Heizkraftwerk in der Upstallstraße mit Gas betrieben wird, schlägt der hohe Gaspreis auch auf moderne Heizsysteme wie die Fernwärme durch. Dafür gäbe es eine genaue Formel, die jetzt bei Steigerungen ebenso zur Anwendung komme, so Woik.

Leichte Entwarnung beim Strom

Der Strompreis der Stadtwerke, so scheint es, soll bei privaten Haushalten zunächst stabil bleiben. Noch würden die Mitarbeiter im Stadtwerk mit spitzem Stift rechnen, um die so genannten Fix-Produkte, das sind Tarife, bei denen sich der Kunde zu einem oder zwei Jahren des Bezuges über die Stadtwerke verpflichtet, mehr als einen Cent pro Kilowattstunde günstiger als beim Arbeitspreis angeboten werden, den man ohne das Fixprodukt bekommt. Bisher waren es 1,4 Cent pro kwh.

Auch gewerbliche Verbraucher müssen mit höheren Kosten rechnen. Der MAZ sind Fälle bekannt, bei denen die Stadtwerke Lieferverträge fristgerecht gekündigt und für die nächste Lieferperiode deutliche höhere Angebote für den Verbrauchspreis gemacht hat.

Abgaben und Steuern: Die Preise steigen seit Jahren

Die Gas- und Strompreise in Brandenburg an der Havel steigen – wie anderswo auch – seit Jahren teils drastisch. Und auch die Gewinne. Lagen diese im Jahr 2012 beim zuvor nie erreichten Spitzenwert von sieben Millionen Euro, konnte der Stadtkonzern im Vorjahr über 14 Millionen Euro Gewinn verbuchen.

OB Steffen Scheller, der auch dem Stadtwerkeaufsichtsrat vorsteht, betonte jedoch wiederholt, die Stadtwerke hätten bei den Erhöhungen zurückliegend immer auf die Notwendigkeit reagiert, die Veränderungen von staatlichen Abgaben und Steuern im Preis zu berücksichtigen. Und: „Höhere Gewinnerwartungen haben sich damit nicht verbunden.“

In dieser Woche verwies Scheller auf die aktuellen Berechnungen und die Entscheidung der Geschäftsführung zu den Preiserhöhungen angesichts der Weltmarktlage, zu denen der Aufsichtsrat nur informiert werde und nicht abstimme. Bereits 2018 hatte der CDU-Fraktionschef Jean Schaffer öffentlich von den Stadtwerken eine Strom- und Gaspreissenkung im Umfang zwischen zehn und 15 Prozent gefordert.

CDU klagte schon vor Jahren über zu hohe Preise

Die Christdemokraten begründeten ihre Forderung mit den aus ihrer Sicht „unverhältnismäßig hohen Preisen der Stadtwerke“. Ihr CDU-Fraktionsmitglied Klaus-Peter Tiemann, der auch im Stadtwerkeaufsichtsrat sitzt, hatte Berechnungen vorgelegt, denen zufolge die Stadtwerke verglichen mit anderen Anbietern beim Strom um durchschnittlich 19,3 Prozent und bei Gas um durchschnittlich 36 Prozent teurer seien. Der damalige Stadtwerke-Chef Uwe Müller hatte dies als „unseriös und schlichtweg falsch“ zurück gewiesen und bekam Rückendeckung von Scheller.

Die SPD-Fraktion besuchte jetzt die Stadtwerke und ließ sich vom technischen Geschäftsführer Gunter Haase einen Überblick über die Situation am internationalen und nationalen Strom-und Gasmarkt sowie zum Prozedere beim Einkauf geben, schreibt die Fraktion.

Und gibt sich, trotz der „explodierten Einkaufspreise von Gas in den letzten Wochen“, optimistisch: „Zum Glück planen unsere Stadtwerke vorausschauend und langfristig und nicht spekulativ. Daher können die Preise für die Kunden bislang stabil gehalten werden.“

Von Benno Rougk