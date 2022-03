Brandenburg/H

Direkte Wirtschaftsbeziehungen von Unternehmen in Brandenburg an der Havel zu den Kriegsländern Russland und Ukraine sind offenbar nur schwach ausgeprägt. Nach IHK-Angaben haben aber rund 200 Firmen im westlichen Brandenburg Beziehungen mit Russland oder sind in dem Land aktiv, vor den Sanktionen im Jahr 2017 sollen es mehr als 400 gewesen sein.

Doch wie in Teltow-Fläming scheinen die Folgen für Firmen in der Stadt überschaubar. Am ehesten ist der weltweit aktive ZF-Konzern betroffen, dessen Werk in Brandenburg an der Havel Getriebe im gehobenen Preissegment produziert.

„ZF analysiert in einer Taskforce die Umsetzung der erlassenen internationalen Sanktionsmaßnahmen und hat alle Lieferungen nach Russland angehalten“, berichtet ein Sprecher. Darunter seien auch jene zum Joint Venture mit dem russischen Lkw-Hersteller „Kamaz“. Dass der Umsatz mit diesem Joint Venture im einstelligen Millionenbereich liegt, bestätigt der Sprecher allerdings nicht.

ZF Brandenburg an der Havel in Kurzarbeit

Die aktuelle Lieferkettensituation in der Automobilindustrie hat auf jeden Fall Auswirkungen auf das ZF Getriebewerk am Standort Brandenburg an der Havel. Denn aus diesem Grund werden dort von dieser Woche an die Produktionskapazitäten vorübergehend angepasst.

ZF nutzt dafür das Instrument der Kurzarbeit. Weil sich Situation ständige ändert, macht das Unternehmen keine Angaben zu Umfang und Dauer der Kurzarbeit.

„Die Auswirkungen der globalen Pandemie auf das Geschäft von ZF werden durch den Krieg in der Ukraine noch verstärkt“, sagt Sabine Jaskula. Die Personalchefin ergänzt ihre Aussage mit den Worten: „Wir tun nicht zuletzt deshalb gut daran, uns auf unruhige Zeiten vorzubereiten und uns Flexibilisierungsmöglichkeiten zu eröffnen, sodass wir das Auf und Ab der Nachfrage immer mit der richtigen Personalstärke abdecken und unsere Kunden verlässlich beliefern können.“

Kleine Märkte für Heidelberger Druck

„Russland und Ukraine sind für uns sehr kleine Märkte“, sagt Thomas Fichtl, Sprecher der Heidelberger Druckmaschinen AG. Der Anteil dieser osteuropäischen Staaten liege unterhalb von zwei Prozent am Gesamtumsatz. Daher gebe es auch keine größeren Auswirkungen im Handel mit diesen Ländern.

Der Unternehmenssprecher betont, dass Heidelberger Druck die Situation mit großer Sorge beobachte und natürlich den Sanktionsbeschlüssen folge.

In Russland gibt es keine Produktionsstätten von Heidelberger Druck. Der Markt dort sei in den vergangenen zehn bis 15 Jahren deutlich kleiner geworden.

Hilfe für kleines Team in Kiew

Der Druckmaschinenhersteller unterhält keinen Betrieb in der Ukraine. Für den Vertrieb habe ein kleines Team von knapp zwanzig Leuten in Kiew gearbeitet. Das Unternehmen unterstütze diese Mitarbeiter und deren Familien bei der Ausreise in derzeit sichere Anrainerstaaten und helfe dabei, dass sie Wohnungen etwa in Polen und Österreich finden.

Der Krisenstab bei Heidelberger Druck halte regelmäßig den Kontakt. Soweit es sich sagen lässt, ist das kleine Team inzwischen in Sicherheit.

Inwiefern weitere Unternehmen aus Brandenburg an der Havel im Handel stehen mit Geschäftspartnern in Russland und Ukraine, ist schwer einzuschätzen. Weder der Wirtschaftsförderung im Land Brandenburg noch den Wirtschaftsförderern in der Stadt ist dazu etwas bekannt.

IHK Potsdam: Firmen halten sich bedeckt

Auch die IHK Potsdam weiß zu dem Thema wenig beizutragen. In ihrem über Brandenburg an der Havel hinausgehenden Einzugsgebiet hat sie nach Firmen gesucht, die Kontakte zu Russland unterhalten. Es sollen rund 200 sein im westlichen Landesteil. Doch „die Unternehmen wollen damit nicht in die Medien“, erklärt IHK-Sprecher Detlef Gottschling.

Außerhalb der Stadt unterhält die Baumschule Lorberg im Havelland Kontakte zu beiden Staaten. Als Referenzprojekte führt das Unternehmen drei Gärten in Moskau und St. Petersburg auf sowie ein Projekt sogar im Kreml. Das Referenzprojekt „Donbas-Arena“ befindet sich in Donezk.

Der Handwerkskammer Potsdam sind keine Handwerksunternehmen aus Brandenburg an der Havel bekannt, die Handels- oder Dienstleistungsbeziehungen nach Russland oder in die Ukraine pflegen. Pressesprecherin Ines Weitermann: „Es gab hierzu in den letzten Tagen und Wochen auf keinen Beratungsbedarf seitens der Handwerksbetriebe aus der Havelstadt.“

Brandenburg an der Havel ist exportschwach

Insgesamt sind die Unternehmen in Brandenburg an der Havel nach Erkenntnissen der IHK Potsdam relativ wenig auf Export ausgerichtet. „Die Exportquote fiel in Brandenburg an der Havel jedoch vergleichsweise gering aus“, haben Achim Georg und Marco Gaffrey in ihrem 2018 für die IHK Potsdam erstellten „Wirtschaftsprofil und Gewerbeflächengutachten 2025 – Stadt Brandenburg an der Havel“ geschrieben.

Die Exportquote in Brandenburg an der Havel lag seinerzeit bei nur elf Prozent und damit deutlich niedriger als in der Landeshauptstadt Potsdam (213 Prozent) und Potsdam-Mittelmark (18,4 Prozent).

Von Jürgen Lauterbach