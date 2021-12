Brandenburg/H

„Wenn ein großer Lastwagen direkt hinter mir fährt, habe ich Todesangst“, sagt Gero Walter. Mit seinem Drahtesel mit der roten Satteltasche und dem blauen Kindersitz am Lenker steht er an der Bauhofstraße Ecke Kanalstraße und schaut auf die Luckenberger Brücke vor ihm. Am Nachmittag ist dort viel Verkehr.

„Da, wo das Straßengeländer aufhört, kurz vor dem abgesenkten Bordstein zur Brücke rauf, gibt es eines der für Radfahrer gefährlichsten Nadelöhre in ganz Brandenburg an der Havel“, sagt er. Seine Stimme ist ernst.

Fußgänger und Radfahrer müssen Autos Platz machen

Gero Walter, 42 Jahre alt, zweifacher Papa, ist leidenschaftlicher Radfahrer. Da er in der Bauhofstraße wohnt, muss er auf seinem Weg in Richtung Stadtzentrum nahezu täglich die Luckenberger Brücke überqueren – für den studierten Statistiker eine echte Angststelle.

„Wir haben hier - wie an vielen anderen Stellen in der Stadt leider auch - die Situation, dass es für den KFZ-Verkehr reichlich Platz gibt, und sich auf der verbleibenden kleinen Restfläche Radfahrer und Fußgänger in die Quere kommen“, sagt Gero Walter, der sich in seiner Freizeit in der Brandenburger Kreisgruppe des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) engagiert.

Nadelöhr an der Luckenberger Brücke als „Radfahrerquetsche“ verschrien

Das holprige Kopfsteinpflaster, der zwischen Kreuzung und Brücke nicht vorhandene Radweg, die Straßenbahngleise und der gerade in der Rush-Hour morgens und am Nachmittag tosende Verkehr führten dazu, dass viele Radfahrer die Fahrbahn meiden würden und – illegalerweise– auf den Bürgersteig auswichen, erläutert Gero Walter.

Zu dem ganzen Schlamassel hinzu kommt dann noch das Nadelöhr an der Luckenberger Brücke: Der abgesenkte Bordstein zur Auffahrt auf den Gehweg, den sich Fuß- und Radverkehr teilen müssen – genau dort, wo die Fahrbahn schon wieder verengt ist, sodass die von hinten kommenden Autofahrer den Radlern gefährlich nahe kommen. „Ich nenne diese Stelle die Radfahrerquetsche“, sagt Gero Walter.

Viele Beinahe-Unfälle mit Autos

Er selbst habe an diesem Nadelöhr schon mehrere Beinahe-Unfälle gehabt. Inzwischen hat er sich eine eigene Überlebenstaktik zugelegt: „Schon etwas vor der Auffahrt versuche ich, in der KFZ-Fahrspur zu fahren, quasi die Spur zu zu machen, um nicht vom Rad geholt zu werden.“

Ron Peterlein kann das sehr gut nachvollziehen. Auch er hat als passionierter Radfahrer schon so seine Erfahrungen mit der Gefahren-Kreuzung machen müssen. „Mir wurde von Autofahrern aus der Kanalstraße ein paar Mal die Vorfahrt geklaut, wobei scharfes Bremsen Schlimmeres bis jetzt verhindern konnte“, sagt er.

Seitengeländer hilft nicht – im Gegenteil

Die „Radfahrerquetsche“ ist Ron Peterlein ebenfalls ein Begriff. „Die Absenkung zum Bordstein ist eine ziemlich holprige Angelegenheit.“ Vor einiger Zeit habe er dort sogar einen schweren Unfall mit einem Radfahrer beobachtet. Auch das Geländer, dass den Bürgersteig bis kurz vor der Absenkung von der Fahrbahn abtrennt, ist aus Sicht des Brandenburgers keine Hilfe.

„Das Geländer ist ein Manko, wenn ich gezwungenermaßen auf den Bürgersteig ausweichen muss“, sagt der Radfahrer. Allerdings sei auch Schieben keine wirkliche Option. „Das ist auch problematisch, wenn Personen entgegenkommen.“

Unfallatlas nennt keinen Schwerpunkt

Trotz der von den Radfahrern beschriebenen Gefahrensituation an der Kreuzung vor der Luckenberger Brücke ist der Polizei die Stelle nicht als ausgewiesener Unfallschwerpunkt bekannt. Im Unfallatlas sind für diese Straßenkreuzung in den vergangenen Jahren nur ein Unfall 2018 und zwei Unfälle mit Personenschaden 2019 gelistet.

Und dennoch: Aus Sicht von VDC-Aktivist Gero Walter sind es Kreuzungen wie diese, die das Radfahren für viele Menschen in der Stadt Brandenburg unattraktiv machen. „Die offizielle Unfallstatistik hilft wenig, wenn die Leute die brenzlige Lage einmal selbst erlebt haben und danach zu viel Angst haben, an der Strecke zu radeln.“

Bringt der Brückenumbau mehr Radler-Sicherheit?

Vor rund einem Jahr hatte der VDC eine Petition für ein radfreundliches Brandenburg gestartet. Über 1300 Unterschriften kamen damals zusammen. Die Petition wurde auch formal von der SVV angenommen. Passiert ist aus Sicht von Gero Walter bisher allerdings nichts. „Die Stadtverwaltung hatte sogar eine sehr umfangreiche und fundierte Auflistung von Gefahrenstellen erstellt, aber es ist seither keine einzige dieser Gefahrenstellen entschärft worden.“

Mit Blick auf die Kreuzung Bauhofstraße / Kanalstraße setzt der Brandenburger Radfreund seine Hoffnungen auf die geplanten Umbauarbeiten der Brücke über den Stadtkanal inklusive der Haltestellen. Ab dem kommenden Jahr soll dort die Brückenstruktur erneuert werden.

„Ich hoffe sehr, dass der Neubau so geplant wird, dass die Interessen aller Verkehrsteilnehmer ausgeglichen werden“, meint Gero Walter. Sein Vorschlag: Rückbau des Bürgersteiggeländers an der „Radfahrerquetsche“ und sichtbare Radstreifenmarkierung über die Ecke Kanalstraße hinweg. „Schon diese simplen Maßnahmen würden die Situation für Radfahrer und Fußgänger spürbar entspannen.“

