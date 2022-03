Kirchmöser

Eine Seniorin ist am Freitag den schweren Verletzungen erlegen, die sie sich zwei Tage zuvor bei einem Unfall in Kirchmöser zugezogen hatte. Das berichtete die Brandenburger Polizei am Montagnachmittag.

Mit ihrem E-Bike war eine Frau am 9. März gegen 16 Uhr nahe des Südtors auf die Mitte des Radweges geraten. Dort stieß sie mit der radelnden Seniorin zusammen. Die E-Bikerin „lenkte offenbar ihre Aufmerksamkeit kurzzeitig auf den weiteren Fahrzeugverkehr und bemerkte wohl nicht, dass sie mit ihrem Fahrrad über die Mitte des Radweges kam“, hatte die Polizei am Mittwoch zur Ursache mitgeteilt.

Beide Frauen mussten am Unfallort medizinisch versorgt werden. Die ältere Dame erlitt jedoch so schwere Kopfverletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort ist sie zwei Tage gestorben.

Von MAZonline