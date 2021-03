Brandenburg/H

Mit Entsetzen und Unverständnis regiert nicht nur Jonas Börsel, der Pfarrer der St. Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel. Als der Küster der Kirche am Freitagmorgen das Gotteshaus aufschließen wollte, entdeckte er zum wiederholten Male, das Vandalen in der Nacht einige Fensterscheiben über dem Eingangsportal der Kirche eingeworfen haben.

Die Randalierer schleuderten Bierflaschen auf die Glasfläche und zerstörten so die Scheiben. Es ist bereits das zweite Mal, dass die Kirche auf diese Weise attackiert wurde. Pfarrer Jonas Börsel sagt dazu: „Der erste Schaden hat uns etwa 600 Euro gekostet. Geld, das uns die Versicherung nicht zahlt, weil diese Form von Vandalismus nicht in der Versicherung abgedeckt ist. Dieses Geld und das Geld, das zur Begleichung des aktuellen Schadens nötig ist, fehlen an anderen wichtigen Stellen bei der Restaurierung der Kirche. Ich bitte alle Brandenburgerinnen und Brandenburger wachsam zu sein und zu helfen, weitere Zerstörungen zu verhindern“.

Von MAZ