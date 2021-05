Brandenburg/H

Am Samstagnachmittag haben zwei Betrunkene einen Fahrgast am Hauptbahnhof rassistisch beleidigt. Die beiden augenscheinlich stark alkoholisierten Männer haben einen Mann am Bahnsteig gegen 16 Uhr nach einer Zigarette gefragt. Als dieser verneinte, fingen der 35-Jährige und der 36-Jährige an den Mann massiv zu beleidigen und zu bepöbeln. Eine Frau, die sich in die Situation einmischt, wurde ebenfalls massivst beleidigt. Die beiden Pöbler waren den Polizeibeamten bereits bekannt. Nach einem Alkoholtest wurden beide in Polizeigewahrsam genommen. Während sich der Ältere kooperativ zeigte, blieb der Jüngere aggressiv und schlug mehrfach gegen die Zellentür. Gegen beide wurden Ermittlungen wegen Beleidigung und dem Verdacht der Volksverhetzung eingeleitet.

Von MAZ