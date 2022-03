Brandenburg/H

Unwissenheit und Amateurhaftigkeit schützen nicht vor den Rechnungsprüfern – auch wenn die Vorgänge schon fast zwei Jahre zurückliegen. Es geht um den 1. Internationalen Brandenburger Junioren Cup 2019 im Kanurennsport auf der Regattastrecke Beetzsee.

80.000 Euro Fördermittel

Dafür hatte es insgesamt 80.000 Euro Fördermittel gegeben – von der Stadt 30.000 und vom Land 50.000 Euro. „Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass die Zuwendung grundsätzlich zweckentsprechend verwendet und der Zweck der Zuwendung realisiert worden ist. Eine zweckentsprechende Mittelverwendung und ein wirtschaftlicher und sparsamer Mitteleinsatz können, mit Ausnahme der nachfolgenden Punkte, bestätigt werden“, schreibt Nicole Krellenberg vom kommunalen Rechnungsprüfungsamt.

Reisekosten für die Rechnungsprüfer nicht nachvollziehbar

Dennoch habe es Beanstandungen gegeben, ähnliche Feststellungen hatte schon die Fachverwaltung getroffen. „Reisekosten und Tagegelder konnten anhand der eingereichten Belege nicht nachvollzogen werden. Eine Richtlinie, die Höhe der zu gewährenden Tagegelder betreffend, ist der Fachverwaltung nicht bekannt.“

Offensichtlich hat der Veranstalter, das Regattateam Brandenburg Beetzsee e.V., Tagegelder individuell festgelegt, um ehrenamtliche Helfer zu motivieren, die Veranstaltung zu unterstützen. Das sei zwar nachvollziehbar, aber nicht hinnehmbar. Die Verwaltung solle zudem schleunigst eine Satzung oder andere Vorschrift für Tagegelder und Reisekosten erlassen.

In einer Nebenbestimmung für die Landesfördermittel sei beispielsweise festgelegt, dass eine Wegstrecken-Entschädigung für das Benutzen des eigenen Pkw pro Dienstreise maximal 130 Euro betragen darf. Berechnet wurden in einem Fall allerdings 156,80 Euro.

Dreimal Frühstück an der Regattastrecke abgerechnet

Selbst das Frühstück für die Kampfrichter nahmen die Prüfer unter die Lupe – und kamen zu erstaunlichen Erkenntnissen: „Nicht nachvollziehbar ist nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes, weshalb die Frühstücksversorgung der Kampfrichter dreifach sichergestellt wurde.

So erfolgten die Hotelbuchungen inklusive Frühstück, Partyservice Lindner lieferte ausweislich des eingereichten Kostenangebotes Frühstück für Kampfrichter und zudem wurden die Einkäufe im Metro-Markt in Höhe von 425,74 Euro ebenso als Frühstücksverpflegung der Kampfrichter deklariert. Dies lässt zumindest am sparsamen Mitteleinsatz zweifeln.“

Vergaben für Dienstleistungen wurden nur teilweise rechtskonform angestellt. Bei den Sicherheitsdienstleistungen gab es keine Beanstandungen, wohl aber bei den Positionen „Transport“ und „Catering“.

Die Veranstalter haben es versäumt, mindestens drei verschiedene Angebote einzuholen. Stattdessen haben sie einfach freihändig vergeben. „Die angeführte Terminnot ist in diesem Zusammenhang nicht als hinreichende Begründung anzusehen, da der Zeitpunkt der Veranstaltung bereits langfristig bekannt war.“

Brandenburg an der Havel fordert Geld zurück

Die zuständige Fachverwaltung – hier das Amt für Schule und Sport – habe festgestellt, dass die Ausgaben insgesamt geringer waren als im Finanzplan vorgesehen. Deshalb will sie auch Rückerstattungsansprüche geltend machen. Von den Rechnungsprüfern gibt es dafür volle Unterstützung.

Von André Wirsing