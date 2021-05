Brandenburg/H

Am 17. Mai war der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Im Landtag Brandenburg wurde als Zeichen der Solidarität die Regenbogenflagge gehisst. Elf Brandenburger Städte folgten dem Beispiel. In Brandenburg an der Havel gab es keine Flaggenhissung, zumindest keine offizielle. Claudia Sprengel (Linke) nahm es selbst in die Hand und hisste eine Regenbogen-Flagge vor dem Roland am Rathaus.

Nach Sprengels Kenntnissen habe es Gespräche in der Verwaltung gegeben, ob man die Flagge hissen solle oder nicht. Warum es dazu nicht gekommen ist, sei ihr nicht bekannt. Es wäre als Statement der Unterstützung wichtig gewesen, findet sie. Daher reichten die Linken jetzt einen Antrag für das nächste Jahr ein, um die Regenbogenflagge am 17. Mai 2022 zu hissen. Ein Beschluss dazu steht noch aus. Einige Mitglieder der LGBTIQ-Community empfinden die fehlende Flagge nicht zwangsweise als negative Botschaft, ein Zeichen der Solidarität fänden aber trotzdem wünschenswert.

Keine laufenden Projekte für LGBTIQ-Personen

Die fehlende Regenbogenflagge ist aber nicht das einzige Problem. „Brandenburg an der Havel sollte sich für Vielfalt und Offenheit aussprechen. Räume und Angebote für die LGBTIQ-Community gibt es beispielsweise bisher nicht“, beklagt Claudia Sprengel. Zu der Community gehören alle, deren sexuelle Orientierung nicht heterosexuell ist, sprich homo-, bi-, trans-, und intersexuelle. Ein anderes Wort für die unterschiedlichen sexuellen Orientierungen ist „queer“.

Vor Jahren gab es mal einen Treffpunkt im Haus der Offiziere, dieser war allerdings ausschließlich für queere Geflüchtete. Nach einer Weile sind jedoch alle weggezogen und das Projekt ist eingeschlafen. 2010 und 2011 gab es auch mehrere Stammtische in der Stadt für die Community, jedoch nur in einer Bar. Als dieses aufgrund von Inhaberproblemen schloss, gab es keinen Treffpunkt mehr und auch die Treffen fanden irgendwann nicht mehr statt.

Selbst am Rewe-Mark an der Neuendorferstraße weht die Regenbogenflagge. Nur vor dem Rathaus wurde sie vermisst. Quelle: Lena Köpsell

Schulze wünscht sich eine Beratungsstelle für die Havelstadt

Oliver Schulze ist schwul und lebt mit seinem Ehemann in Brandenburg an der Havel. Er würde sich mehr Angebote für die LGBTIQ-Community wünschen. „Wir haben niemanden, der sich verantwortlich fühlt. Also macht keiner etwas“, sagt er. Im vergangenen Jahr hat er bereits mit der Gleichstellungsbeauftragten gesprochen, da er gerne seine eigene Beratungsstelle öffnen möchte. Die Antwort: Die Idee sei super, jedoch gebe es derzeit keine finanziellen Mittel um dieses Projekt zu unterstützen.

Schulzes Ziel ist es eine Beratungsstelle gemeinsam mit „Queeres Potsdam“ aufzubauen. Dazu arbeitet er derzeit ehrenamtlich. Schulze würde dazu gerne eine Ausbildung absolvieren, um wirklich im Bereich der Beratung tätig sein zu können. Auch ein Sorgentelefon könnte er sich vorstellen. Oliver ist klar, dass er sich durch seine Arbeit zur Zielscheibe für homophobe Aussagen macht. „Vielleicht macht es deshalb auch keiner,“ vermutet er. Aber er möchte sich nicht verunsichern lassen und weiter für Unterstützungsangebote kämpfen.

Stadt hat gar keine Regenbogenflagge

Was sagt die Stadt zu dem Thema? Pressesprecher Jan Penkawa erklärt, dass eine Flaggenhissung normalerweise nur auf Anweisung des Innenministeriums stattfindet. Diese sei nicht erfolgt. Außerdem sei er sich nicht sicher, ob die Stadt überhaupt eine Regenbogenflagge besitzt. Die Nichtteilnahme an der bundesweiten Aktion habe also keinen politischen Hintergrund, sagt er.

Kerstin Schöbe ist Leiterin des Fachbereichs für Jugend, Soziales und Gesundheit. Ihr ist bewusst, dass es in der Stadt keine speziellen Angebote für LGBTIQ-Personen gibt. Sie verweist auf Träger wie das Haus der Offiziere und das Café Contact. Dort könnten vor allem Jugendliche sich beraten lassen. Diese Einrichtungen werden finanziell von der Stadt unterstützt.

Schulze und Sprengel schätzen die Jugendarbeit der Stadt sehr. Aber die Jugendclubs könnten nicht alles ausführlich abdecken und oft müssen spezifischer Beratung zum Thema sexuelle Orientierung erst erfragt werden. Es ist also insgesamt noch viel Luft nach oben. Zwar ist eine Regenbogenflagge keine Lösung für fehlenden Unterstützungsangebote in der Havelstadt, aber zumindest ein Zeichen.

Von Julia Kazmierczak