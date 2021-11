Brandenburg/H

9700 Corona-Infizierte wurden am 8. November im Land Brandenburg gezählt. Das waren etwa 4000 mehr als noch eine Woche zuvor. Die 7-Tages-Inzidenz stieg damit auf 128,3. Zur selben Zeit lag die Inzidenz in der Stadt Brandenburg bei 116,6. Das liegt unter dem Landesschnitt. Doch Oberbürgermeister Steffen Scheller ist überzeugt: „Das ist eine Momentaufnahme.“

Und wäre die Ende Juni abgeschaffte „Bundesnotbremse“ noch in Kraft, „wären jetzt längst alle Schulen wieder zu.“ Ja, es sind vor allem die ungeimpften Kinder und Jugendlichen, um die sich Scheller sorgt und die die Fallzahlen ebenso wie ungeimpfte Erwachsene wieder in die Höhe trieben. Ein größerer Ausbruch im Rahmen einer Veranstaltung und schon würden die Zahlen wieder in ungeahnte Höhen schießen, wie es die Stadt zu Schuljahresbeginn bereits erlebte.

Inzwischen hat die Stadt, wie berichtet, die Covid-19-Umgangsverordnung wieder verschärft, nachdem für über drei Tage ununterbrochen mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gezählt worden waren. Damit verschärft sich unter anderem die Testpflicht für Beschäftigte in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheimen sowie für Beschäftigte von ambulanten Pflegediensten. Für sämtliche Beschäftigte in diesen Einrichtungen gilt nun die Testpflicht vor Dienstantritt.

Breite Diskussion zu Corona-Maßnahmen gefordert

Daraus folgt für den OB: „Wir brauchen jetzt vor Ort eine Diskussion darüber, was ist sinnvoll, um gegen den Trend zu arbeiten.“ Denn der Trend verheiße nichts Gutes. Das Städtische Klinikum Brandenburg (SKB) habe zwar noch nicht auf einen Krisenmodus umgeschaltet und halte ergo auch nicht viele Betten frei. Doch von den bis Montag stationär aufgenommenen 16 Covid-19-Patienten lägen zwei auf der Intensivstation. Tendenz steigend.

Inzwischen sei der Corona-Cluster wiederbelebt worden. Das ist das Bündnis der Kliniken in Westbrandenburg, das vor einem Jahr vom SKB ins Leben gerufen wurde und nun im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum (EvB) koordiniert werde. In Potsdam, so erzählt Scheller, würden bereits 72 Covid-Patienten auf Normal- und 22 Patienten auf Intensivstationen behandelt. Dort würden bereits geplante Operationen wieder verschoben oder abgesagt, in der Stadt Brandenburg sei das noch nicht der Fall.

„Noch die Besten im Land“

Aber was ist zu tun? „Nach den Zahlen sind wir noch die Besten im Land. Insofern beschließen wir als Stadt jetzt auch keine weitergehenenden Maßnahmen wie die Maskenpflicht an Grundschulen. Das muss das Land machen.“ Und das stritt am Dienstag über die weiteren Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie. Wahrscheinlich ist, dass das Kabinett schon am Donnerstag über die Einführung der 2-G-Regel in Gastronomie, Beherbergung, Busreisen und Schiffsausflüge, Kulturstätten, Schwimmbäder, Diskotheken, Clubs und Festivals entscheidet.

Das würde, so zeigt es das Beispiel Sachsen, vermutlich den Impf-turbo für viele Unentschlossene zünden. Denn viele Angebote blieben Ungeimpften dann verwehrt. „Da muss was passieren, die Steigerungen bei der Impfquote sind ja kaum noch spürbar“, sagt Steffen Scheller.

Doch während Ministerpräsident Dietmar Woidke meint, die Impfzentren – wie beispielsweise im Stahlpalast – sollten erneut geöffnet werden, weil das „Sinn machen würde“, widerspricht ihm hier Scheller.

Neueröffnung des Impfzentrums zu aufwendig

„Nach Rücksprache mit dem DRK-Vorsitzenden Andreas Griebel sind wir zum Schluss gekommen, dass der Aufwand zu groß wäre.“ Die Stadt Brandenburg setze bei Neuimpfungen und Booster-Impfungen auf die Hausärzte und das Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof. Überdies könnte das Städtische Klinikum wieder als Impfstelle aktiviert werden.

Wie Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher auch hat sich Scheller zudem dafür ausgesprochen, die Teststellen wieder „hochzufahren“ und Tests für die Bevölkerung wieder kostenlos anzubieten.

