Brandenburg an der Havel - Brandenburg an der Havel: 100-jähriges Schiff findet in der Havelstadt ein Zuhause

Vor 100 Jahren in Holland erbaut, während des Zweiten Weltkriegs versteckt: Nun hat der alte Frachter in Brandenburg an der Havel ein neues Zuhause gefunden. Hobby-Segler Torsten Meyer hat der MAZ die Geschichte der „Wilhelmina“ erzählt.