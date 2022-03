Brandenburg/H

Der Krieg gegen die Ukraine bewegt die Schüler der Evangelischen Grundschule und des Domgymnasiums. Hunderte Brandenburger bilden auf dem Domgelände eine Menschenkette, singen Lieder, beten, sammeln Spenden und zeigen bunte Papierkraniche.

Die MAZ zeigt Szenen der Aktion.

Zeichen für den Frieden

„Wir senden ein buntes Signal in einer dunklen Zeit. Jeder, der am Dom entlang läuft, soll sehen dass wir den Krieg verurteilen und für den Frieden sind. Denn nur im Frieden können wir vernünftig und in Ruhe miteinander leben“, sagt Pfarrerin Diana Bernitt-Pscherwankowski. Sie weiß, dass Lehrer und Schüler Angst vor dem Krieg mitten in Europa haben und stellt fest, dass der militärische Konflikt und seine Folgen die Menschen erschüttert. „Für einige Kinder, die Flüchtlinge aus der Ukraine sehen, prallen Welten aufeinander, weil sie alles haben und die anderen mit nichts ankommen. Wir bieten ihnen Hilfe in dieser schwierigen Lage an“, sagt die Pfarrerin.

Michelle und Marie aus der 8c haben zusammen mehr als 150 Kraniche aus Papier gefaltet. Die Jugendlichen sind davon überzeugt, dass die „Welt jetzt Hoffnung braucht“, denn sie wollen nicht, dass sich der Krieg in Europa ausweitet. Die Jugendlichen sind froh, dass in Brandenburg an der Havel eine Welle der Hilfsbereitschaft herrscht. „Jeder Mensch in dieser Stadt sollte darüber nachdenken, wie es ihm gehen würde, wenn er selbst ein Flüchtling wäre“, sagt Marie der MAZ. Sekunden später stimmt Diana Bernitt-Pscherwankowski das Lied „Shalom aleichem“ an. Die gesprochene Begrüßung stammt aus dem Hebräischen und bedeutet übersetzt soviel wie „Friede sei mit dir“.

Erinnerung an ein japanisches Mädchen

Weil das auch der Wunsch der Erst- bis Zehntklässler ist, haben sie mehr als 1600 Kraniche gefaltet und erinnern mit ihrer Geste an das Mädchen Sadako Sasaki. Die Japanerin war zweieinhalb Jahre alt, als die USA am 6. August 1945 Atombomben auf Hiroshima abwarfen. Ihre beste Freundin erzählte Sadako von einer Legende, nach der ein Gott demjenigen einen Wunsch erfüllt, der 1000 Origami-Kraniche faltet. Sasaki erkrankte wegen des Angriffs an Krebs, arbeitete aber mit der Hoffnung auf Heilung weiter an den Kranichen. Sie starb im Alter von zwölf Jahren und ist bis heute ein Vorbild der Friedensbewegung.

Die Geschichte der Japanerin und des Friedensparks in Hiroshima ist auch für Brandenburger eine Inspiration. Katja Gohlke ist zufrieden, als sie die bunten Farben auf dem Domplatz sieht. „Dieses Zeichen wird solang es geht für die Brandenburger sichtbar sein“, sagt die Leiterin der Domgrundschule der MAZ.

