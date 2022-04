Brandenburg/H

Eine Frau ist am Dienstag in der Brandenburger Straßenbahn beim Schwarzfahren erwischt. Gegen 8.45 Uhr war sie kontrolliert worden. Als die Kontrolleure sie an der Haltestelle Fontanestraße baten, mit auszusteigen, fuhr die Schwarzfahrerin aus der Haut.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Frau soll an der Haltestelle die Fahrkartenkontrolleurin getreten und deren Kollegen geschlagen haben. Das teilte die Brandenburger Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen gegen die Tatverdächtige auf. Die Frau, die sich laut Polizei offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in eine Fachklinik gebracht. Die beiden Kontrolleure wurden ambulant von Rettungskräften behandelt.

Von MAZonline