Brandenburg/H

Nach monatelangen Renovierungs- und Umbauarbeiten ist es soweit: Wo einst die DEVK ihre Niederlassung hatte, wechseln ab sofort Lebensmittel und Haushaltsartikel den Besitzer. Mit Shahin’s Minimarkt hat am Nicolaiplatz, genauer gesagt in der Vereinsstraße 3, Brandenburgs jüngster orientalischer Shop eröffnet.

Das Angebot umfasst allerlei frisches Obst und Gemüse wie etwa Auberginen, Kartoffeln oder Blattspinat sowie Kräuter wie Minze, Koriander und Dill. Bei den Konserven und Trockenfrüchten ist der gesamte Nahe Osten vertreten: Okraschoten und Bohnen aus der Türkei, Reis aus dem Iran, Sumach und Sesam aus dem Libanon oder vakuumverpackter Mokka aus Dubai und Syrien.

Lesen Sie auch Yasmine Al-Sham: neuer Minimarkt in der Altstadt von Brandenburg an der Havel

„Bei den Datteln haben wir auch eine Sorte aus dem Irak“, sagt Verkäufer Seywan Amin. „Aber wenn uns Kunden nach einem Produkt fragen, dass wir nicht haben, dann kommt es sofort auf die Einkaufsliste.“ So wurden innerhalb der ersten Woche bereits 16 neue Produkte für den Einkauf beim Großhandel vorgemerkt.

Seywan Amin ist Verkäufer in Shahin's Minimarkt von Brandenburg an der Havel. Quelle: Moritz Jacobi

Seywan Amin stammt ebenso wie der Geschäftsinhaber Sarkawt Al-Jaf aus dem Zweistromland. „Iraker gibt es hier in der Gegend praktisch kaum“, sagt Amin. Er ist stolz, mit Sarkawt Al-Jaf einen Landsmann zum Arbeitgeber gefunden zu haben. Sarkawt Aljaf indes dürfte einigen Brandenburgern als Inhaber des Shahin Kebap in der Wilhelmsdorfer Straße bekannt sein.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Shahin’s Minimarkt finden Brandenburger und Besucher nun eine verkehrsgünstige Option für den schnellen Einkauf ohne Schlangestehen an der Kasse. Im Sortiment finden sich auch deutsche Produkte und Grundnahrungsmittel wie Brötchen, Mehl oder – in diesen Tagen besonders begehrt – Rapsöl. Zudem Eis (wenn’s im Hochsommer am Nicolaiplatz wieder brütend heiß wird!), eimerweise Joghurt, Süßigkeiten, Zigaretten und Getränke sowie Haushaltsartikel wie Reinigungsmittel, Gummilatschen oder Handseife.

Für Anwohner und alle, die rund um den Nicolaiplatz arbeiten oder zur Schule gehen, gar nicht schlecht: In Shahin's Minimarkt bekommt man zahlreiche Produkte ohne den zeitraubenden Gang zum nächsten Supermarkt. Quelle: Moritz Jacobi

Shahin’s Minimarkt Vereinsstraße 3 Tel. 0176 84770001 Mo–Fr 7–20 Uhr, Sa 8–20 Uhr.

Von Moritz Jacobi