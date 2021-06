Jetzt können Skater, BMXer und Inliner wieder abheben. Die Anlage in der Willibald-Alexis-Straße wurde jetzt wieder eröffnet. Für die Sanierung und Erweiterung wurden rund 320.000 Euro ausgegeben.

Es rollt wieder: Skatepark in Hohenstücken aufgehübscht

Brandenburg an der Havel

