Brandenburg/H

Der Mann ist eine Gefahr. Jax erkennt das. Sein Job: Er muss den Bösewicht außer Gefecht setzen. Und das macht Schäferhund Jax im Dienst der Brandenburger Polizei mit Bravour.

Wenn die Polizei Schülerinnen und Schülern zeigt, was der Polizeidienst zu bieten hat, gehören die Hundevorführungen zu den Höhepunkten. So auch am Donnerstag beim Zukunftstag auf dem Sportplatz hinter der Wache in der Magdeburger Straße.

Hundeführer Hardy Braun spielt mit Schäferhund Jax eine Alltagsszene nach. Brauns Kollege Gordon Möller muss in die Rolle des Bösewichts schlüpfen. Damit Jax den Gegner fassen kann, trägt Möller einen großen Armschutz.

Fünf Hunde gehören zur Polizeihundestaffel in der Brandenburger Direktion. Am Donnerstag zeigten drei von ihnen, was sie drauf haben. Ronja ist eine siebenjährige Malinois-Hündin. Vito, ein belgisch-deutscher Schäferhund, kam vor vier Jahren zur Welt. Der jüngste ist Jax mit seinen eineinhalb Jahren.

Aber er weiß schon, wie es geht: Hardy Braun zeigt auf den Bösewicht und lässt Jax von der Leine. Der Hund springt den Schurken an und jagt seine spitzen Zähnen in den Armschutz von Gordon Möller. Jax sorgt dafür, dass der Bösewicht nicht entkommen und sein Hundeführer den Gauner packen kann.

Jedes Tier bekommt mit der Zeit eine Spezialisierung: „Ronja hat eine Ausbildung zur Fährtenhündin gemacht, Vito zum Rauschgifthund und Jax ist gerade in der Ausbildung zum Diensthund“, sagt Tino Schurad, der Leiter der Hundestaffel. Hinter dem Diensthund verbirgt sich eine Art Grundausbildung.

Der Armschutz schützt vor dem Biss des Polizeihundes

Schurke Möller kann sich befreien und Jax für einen Moment abschütteln. Er will fliehen, doch Jax ist schneller. Er holt den Gauner ein und beißt wieder herzhaft in den Armschutz. Nun entkommt er nicht mehr.

Besondere Kenntnisse über Hunde braucht man nicht, um ein Diensthundeführer zu werden, sagt Schurad. Man sollte aber generell gut mit Tieren umgehen können. Und: Wer unsportlich ist und Angst vor Hunden hat, sollte sich einen anderen Job suchen.

Hardy Braun ist mit seinem vierbeinigen Azubi sehr zufrieden. Aus seiner Tasche holt er einen Leckerli hervor, den Jax mit Behagen verputzt. Und einen Schulterklopfer gibt es obendrein.

Jax fasst zu, damit der Schurke nicht entkommen kann. Quelle: Helene Damaschke

Die Ausbildung für den Hund dauert etwa ein Jahr. „Es kommt aber immer darauf an, wie das Verhältnis zwischen Hund und Hundeführer entwickelt“, erläutert Schurad. Jax bleibt immer bei Hardy Braun, auch in der Freizeit.

Unterteilt wird zwischen der Arbeit im Schutzdienst und der Spürrichtung. Beim Schutzdienst fährt der Hund mit zu Einsätzen, bei denen Täter gefunden werden müssen. Die Gauner soll er festhalten, verfolgen oder abwehren. Vor allem soll er seinen Diensthundeführer verteidigen.

Die Spürrichtung erfordert eine feine Nase. Die Tiere müssen Gegenstände, etwa Rauschgift, Sprengstoff, und Personen aufspüren. Die Personensuche fällt speziell in das Ressort der Fährtenhunde.

Polizeihund Vito ist auf der Suche nach Rauschgift

Nun ist Vito an der Reihe. Mehrere Koffer stehen auf dem Sportplatz, aber nur in einem steckt Cannabis. Aber: Das Rauschgift befindet sich in einem verschlossenen Glas. Neben Vito steht sein Herrchen und Führer Gordon Möller, der eben noch der Gauner war.

Möller weist auf die Koffer und lässt Vito laufen. Der Hund schnüffelt, geht von einem Koffer zum nächsten. An einem Koffer riecht er länger, dreht sich zu seinem Hundeführer um – und hat es geschafft.

Damit niemand im Publikum glaubt, der Trick sei vorbereitet worden, darf eine Schülerin den Koffer vertauschen. Möller lässt Vito los, der Hund sucht und trifft auch hier. Beifall brandet auf.

Die Hunde müssen zwei Prüfungen pro Jahr bestehen. Hier testet man ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten. Erst dann dürfen sie wieder auf die Straße, sagt Schurad.

Die geeignetesten Rassen sind unter anderem der deutsche und belgische Schäferhund, aber auch der Tschechoslowakische Wolfshund und der Riesenschnauzer. „Wenn trotz der passenden Rasse der Hund in der Ausbildung keine Fortschritte macht oder nicht das leisten kann, was erwartet wird, dann muss er veräußert werden“, sagt Schurad. Allerdings: „Dies kommt sehr selten vor.“

Eine pauschale Altersgrenze gibt es für Polizeihunde nicht

Eine Altersgrenze, bis wann die Hunde im Dienst bleiben dürfen, gibt es nicht. Sie bleiben so lange, wie es ihre Gesundheit zulässt oder bis der Tierarzt rät, den vierbeinigen Kollegen in den verdienten Ruhestand zu entlassen.

Aus der Perspektive des Hundeführers sind Jax oder Vito keine gewöhnlichen Haustiere, auch wenn Möller und Braun rund um die Uhr mit den Tieren verbunden sind. Im offiziellen Sprachgebrauch gehören die Tiere zu den „Einsatzmitteln“, die allerdings mehr Zuneigung bekommen als die Dienstwaffe.

Von Helene Damaschke