Brandenburg/H

Orangene Westen in Bus und Bahn: Seit dieser Woche fahren in Bussen und Bahnen der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel (VBBr) Mitarbeiter der Firma Proziv mit. Sie erfassen, wie viele Fahrgäste als Schwerbehinderte mitfahren, teilen die VBBr mit.

Diese Daten benötigen die Verkehrsbetriebe, um den Fahrpreisausfall für kostenlose Fahrten erstattet zu bekommen. Ein Gesetz regelt, dass Menschen mit bestimmten Behinderungen Busse und Bahnen umsonst nutzen können.

Die Fahrgeldausfälle für diese Beförderungen werden den Verkehrsunternehmen von der öffentlichen Hand erstattet. Wenn aber Unternehmen mehr schwerbehinderte Fahrgäste befördern, als der Pauschalsatz ausweist, müsse dies das jeweilige Unternehmen konkret nachweisen. Und das geschieht bis zum 15. Mai.

Diesen Job übernimmt die Firma Proziv. Deren Mitarbeiter dürfen jede Person, die in Bus oder Bahn steigt, nach deren Fahrschein fragen. Das Vorzeigen des Tickets geschieht allerdings auf rein freiwilliger Basis, teilen die VBBr mit.

Kontrolle in Bussen und Bahnen in Brandenburg an der Havel

Durch das Kontrollieren der Fahrscheine werde geprüft, wie viele Schwerbehinderte in Bus und Bahn mitfahren. Diese Menschen verfügen einen Schwerbehindertenausweis mit einer Wertmarke.

Die Firma Proziv ist ein Verkehrs- und Regionalplaner-Betrieb, der seit 1999 am Markt aktiv ist. Man erkenne die Mitarbeiter an einer orangenen Weste und einem Dienstausweis ihrer Firma, informieren die VBBr.

Von Helene Damaschke