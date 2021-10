Brandenburg/H

„Das ist wie ein Baby – jeden Stressmoment, jede Glückssituation habe ich hautnah miterlebt.“ Das Baby in dem Fall ist das Brandenburger Impfzentrum und die liebevolle Bezugsperson Carolin Tessmer, die von Anfang bis Ende im Zentrum arbeitete. Ein kurzes, aber glückliches Leben führte das Baby.

Die gelernte Bankkauffrau Tessmer und hunderte andere im Impfzentrum Tätige trugen dazu bei, dass Brandenburg an der Havel inzwischen die höchste Impfquote im Bundesland hat. In der Stadt sind fast 70 Prozent in allen Altersgruppen geimpft, mehr als 90 Prozent der Über-60-Jährigen. Das zeigen die Auswertungen des Brandenburger Gesundheitsministeriums im September. Von den fast 90.000 Impfungen in Brandenburg an der Havel wurden an die 67.000 im Impfzentrum und von mobilen Impfteams verabreicht. Das verkündete Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) bei der Schließung Ende September. Was steckt hinter dieser Zahl? Was bedeutete sie für Verantwortliche und Tätige im Impfzentrum?

Wenn Personalmangel herrschte musste Carolin Tessmer auch mal an der Registrierung aushelfen. Eigentlich war sie als Bürokraft angestellt. Quelle: privat

Dezember 2020, Adventszeit: Andreas Griebel vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) bekommt zum ersten Mal die Information, das DRK solle gemeinsam mit der Stadt, der Kassenärztlichen Vereinigung und zwei weiteren Hilfsorganisationen ein Impfzentrum aufbauen. Bis zur Eröffnung haben sie nur wenige Wochen. Die darauf folgenden Zeit ist von Treffen im Stahlpalast geprägt. Wie könnte ein Impfzentrum aussehen? Was müssen sie beachten? Woran denken? Eine Mammutaufgabe ohne Erfahrungswerte.

Was hinter dem Aufbau eines Impfzentrums steckt

„Das war die größte Herausforderung für das DRK seit dem zweiten Weltkrieg. So viele Ressourcen hat kein anderer Einsatz in den letzten Jahrzehnten gebündelt“, sagt Griebel. Selbst das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen nicht. Computer und Büromöbel wurden ausgeliehen, Messewände im Stahlpalast errichtet, Infoschilder erstellt und aufgestellt. Vor allem aber fehlten Personal und Ehrenamtliche: für die Leitung, die Sachbearbeitung, die Registratur, die Logistik, die Sicherheit und und und. Das DRK rekrutierte aus den eigenen Reihen und schaltete Anzeigen. Vor allem Studierende bewarben sich, Ältere, die arbeitssuchend waren oder sich zu ihrem Job etwas dazu verdienen wollten.

Im Januar 2021 stößt Carolin Tessmer auf die Stellenanzeige vom DRK. Eine Bürokraft für die Sachbearbeitung im Impfzentrum wird gebraucht. Die 29-Jährige suchte damals ein Jahr nach der Geburt ihres dritten Kindes eine neue Stelle. Zwischen ihrer Bewerbung und der Eröffnung des Impfzentrums lagen keine drei Wochen. Es musste schnell gehen. Am 25. Januar erschien Tessmer um 7:30 Uhr im Stahlpalast zu ihrem ersten Arbeitstag, einen Tag vor der Eröffnung des Zentrums. Es begann eine Zeit der Überstunden und eine Tätigkeit, die nicht unbedingt der Stellenbeschreibung entsprach – vorher wusste niemand genau, was alles anfallen würde.

Familienleben im Impfzentrum: Das Ehepaar Carolin und Eric Tessmer arbeitete eine Zeit lang auch gemeinsam im Stahlpalast. Sie in der Sachbearbeitung, er an der Registrierung. Quelle: privat

Tessmer brachte morgens die Computer in die Gänge, checkte die Personallage und telefonierte, wenn nötig, das Personal ab. Bei Problemen mit den Buchungen rief sie seitenlange Listen mit Menschen an, um Termine zu verschieben. Bei Personalmangel sprang sie als Lotsin ein oder in der Registratur. Daneben fiel die eigentliche Büroarbeit an. Nachmittags betreute sie den Schichtwechsel der sechs Ärztinnen und Ärzte.

Stahlpalast: bis zu 1000 Impfungen pro Tag

Verzögerungen konnten sie sich nicht leisten. Die Impfungen waren eng getaktet. Ausgelegt war das Impfzentrum für 850 Impfungen pro Tag. Tatsächlich wurden in der Hochphase im April täglich um die 1000 Menschen im Stahlpalast geimpft. Plötzlich mussten Tessmer und die anderen den Ansturm der Menschen organisieren. Davor war Impfstoff Mangelware und das Abweisen vieler Impfwilliger eine große Belastung.

„Das war eine sehr dynamische Zeit“, erinnert sich der DRK-Chef Andreas Griebel. Jeden Tag erreichten die Verantwortlichen neue Anweisungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Impfstoffen. Die Impfzentren mussten reagieren. „Was an einem Tag galt, war am nächsten schon wieder überkommen.“ Wer darf geimpft werden? Bei wie viel Grad müssen die Impfdosen gelagert und wie lange dürfen sie aufbewahrt werden?

Herausforderungen im Impfzentrum

Zeitweise erreichten den damaligen Leiter des Impfzentrums Stefan Bornholt (DRK) tausende Warnmails pro Nacht: Der Impfstoff sei nicht ausreichend gekühlt. Ein Fehler nicht der Kühlung, sondern der Sensoren, der einige Nerven kostete. Aber auch Kleinigkeiten, an die zuvor kaum ein Gedanke verschwendet wurde, erwiesen sich als herausfordernd: die Einkleidung von Tessmer und den vielen anderen zum Beispiel. Das DRK Brandenburg an der Havel bestellte Arbeitskleidung zeitgleich mit all den anderen mit der Aufgabe betrauten Verbände.

Probleme mit dem Outfit hatte zumindest eine Gruppe der so unterschiedlichen Helferinnen und Helfer nicht: die Kräfte der Bundeswehr. Sie erschienen in Uniform. Wer diese allerdings nicht ordentlich angezogen hatte oder mit dreckigen Stiefeln im Stahlpalast auftauchte, bekam vom Zugführer einen Tadel. Carolin Tessmer war dankbar für die Unterstützung der Bundeswehr, ob mit frischgeputzten Stiefeln oder nicht. Ein wenig fremd waren ihr die Umgangsformen schon: „Das war eine besondere Gruppe mit ihrer ganz eigenen Arbeitsweise. Der Zugführer gab Befehle und seine Unterstellten haben gespurt.“

Viele unterschiedliche Menschen arbeiteten im Impfzentrum. Darunter auch Kräfte der Bundeswehr. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Vielfalt der helfenden Menschen und Organisationen wie dem Arbeiter-Samariter-Bund und den Johannitern fand sie anregend: „Niemand hat gefragt, woher du kommst oder was du vorher gemacht hast. Wir haben einfach Hand in Hand gearbeitet.“ Die gemeinsame Aufgabe schweißte zusammen. Die gebürtige Potsdamerin holte kurzerhand auch ihren Mann Eric Tessmer mit ins Boot. Er arbeitete bei der Registrierung. Praktisch für die beiden: Carolin Tessmer schrieb die Dienstpläne, so konnte ihr Mann sich nachmittags um die Kinder kümmern und ihr den Rücken frei halten, wenn es mal wieder einen organisatorischen Notfall gab.

Entspanntere Zeiten gab es im Impfzentrum auch – wenn es nicht gerade einen Überschuss an Impfwilligen oder an Impfstoff gab, oder das Zentrum im Juli von der Kassenärztlichen Vereinigung in die Verantwortung der Stadt übergeben wurde. Zum Beispiel gab es kaum Probleme mit Vandalismus und Anfeindungen. Tessmers Resümee ist jedenfalls positiv: „So viel Dank und so eine freie Arbeitsweise habe ich noch nie erlebt.“

Abbau im Stahlpalast: Das Ende eines kurzen Daseins

Anstrengend wurde es noch einmal gegen Ende des kurzen Lebens ihres Impfbabys. Nach und nach hatten viele Helfende das Zentrum bereits verlassen. Ihnen war klar, dass es nur eine Zwischenstation war. Sie suchten nach Jobs, die mehr Zukunft versprachen. Carolin Tessmer blieb bis zum Schluss und baute ab, was sie mit aufgebaut hatte. Seit der Schließung sucht sie nach einer neuen Stelle.

Das Brandenburger Impfzentrum ist nur eines von etwa 400 Impfzentren, die es bundesweit gab und die inzwischen – bis auf wenige Ausnahmen – geschlossen sind. Trotz der vielen Impfungen in Brandenburg an der Havel liegt das Bundesland im deutschlandweiten Vergleich auf dem vorletzten Platz. Mittlerweile schätzt das Robert-Koch-Institut (RKI), dass womöglich bis zu 80 Prozent der Deutschen vollständig geimpft sind. Und auch wenn Tessmer und ihre Kolleginnen und Kollegen nun anderer Wege gehen: das Impfen muss aus Sicht der RKI weitergehen. Nur so werde eine vierte Welle ausreichend abgedämpft. Diese Aufgabe müssen jetzt andere übernehmen.

Von Judith von Plato