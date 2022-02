Brandenburg/H

Solo-Selbstständige im Land Brandenburg sorgen sich derzeit, dass sie ihre Corona-Soforthilfen aus dem Frühjahr 2020 zurückzahlen müssen. Sie werden von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) aufgefordert, sich einer Selbstprüfung zu unterziehen, ob mit der erhaltenen finanziellen Unterstützung in den Monaten April, Mai und Juni 2020 nur ungedeckte Betriebskosten erstattet worden sind. Falls dies nicht der Fall ist, solle der Differenzbetrag bis zum 18. Februar an die ILB zurücküberwiesen worden sein.

Betroffen davon ist die freiberufliche Restauratorin und Musikern Sara Piper aus Brandenburg an der Havel. Als das Leben plötzlich stillstand, wurden ihre Auftritte abgesagt. Somit fiel ein großer Teil ihrer Einnahmen weg. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass damals auch an uns Solo-Selbstständige gedacht wurde“, erzählt Piper. Und das Antragsverfahren zeigte sich tatsächlich von einer unbürokratischen Seite. Es reichte ein Formular im Internet auszufüllen. Musiker, Handwerker, Fotografen und Yogalehrer erhielten oft schon wenige Tage später bis zu 9000 Euro.

Doch dann änderten sich im April 2020 die Förderkriterien. Antragsberechtigt waren nur noch Solo-Selbstständige, die nachweisen können, dass sie laufende Betriebskosten wie etwa Miete oder Leasingraten hatten und denen durch den Verdienstausfall eine Zahlungsunfähigkeit drohte.

Solche Kosten hatte Piper: Sie mietet in Groß Kreutz eine Werkstatt an, auch betriebliche Fahrten kann sie in Rechnung stellen. „Ich bin mit meiner Selbstprüfung noch nicht fertig, aber ich schätze, dass ich etwa 4000 Euro zurückzahlen muss.“ Beantragt hatte sie 6500 Euro.

Viele Aufträge, aber unsichere Zeiten

Als Restauratorin arbeitet Piper an Antikmöbeln. Während des ersten Corona-Sommers hatte sie viele Aufträge. Nur konnte sie das vorher nicht abschätzen. Als die Kitas schlossen, hatte sie außerdem nicht die Zeit, die Aufträge sofort abzuarbeiten.

Die Zeit des ersten Lockdowns sei mit viel Planungsunsicherheit verbunden gewesen. Auch die Kommunikation bei der Antragstellung empfand sie als undurchsichtig, da sich die Förderkriterien plötzlich änderten.

Es mussten nur wenige Angaben gemacht werden

Auch der Künstler Jan Beumelburg hatte 2020 finanzielle Unterstützung beantragt. Er hat bisher kein Schreiben der ILB erhalten. „Vom Gedanken her finde ich es richtig, dass man in so einer Situation freischaffende Künstler und Selbstständige unterstützt“, erzählt der Maler. Aber er war damals schon skeptisch, dass kaum Angaben gemacht werden mussten. Er stellte seinen Antrag, als die Förderkriterien geändert waren. Die Betriebskosten, etwa für sein Atelier, waren also schon Teil seines Antrages.

Beumelburg: Betrugsfälle sind nicht ausgeschlossen

Als Künstler hat Beumelburg wenig feste Einnahmen. Er überlegte genau, bevor er seinen Antrag stellte, rief Auftraggeber an, ob sie immer noch ein Gemälde von ihm haben wollen. Als mehrere seiner Ausstellungen abgesagt oder verschoben wurden, entschloss sich der Künstler schließlich doch die Corona-Soforthilfe in Anspruch zu nehmen. „Ich habe aber auch von Leuten gehört, die einen Antrag gestellt haben, obwohl sie noch nie als Künstler etwas verkauft haben.“ Das empfindet er als kritikwürdig. „Es ist nicht auszuschließen, dass neben den vielen berechtigten Anträgen auch Betrugsfälle sind.“

Von Franziska von Werder