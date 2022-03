Brandenburg/H

Ein deutliches Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden setzen Brandenburger Künstlerinnen und Künstler mit der Benefizveranstaltung „Sounds for Peace“ am Samstag, 2. April, in Brandenburg an der Havel.

Dabei werden rund 20 Ensemble und Einzelkünstler aus den Bereichen Musik, Schauspiel, Literatur und Bildende Kunst ihr Können von 15.30 bis 22 Uhr in der St. Johanniskirche darbieten.

Programm auf zwei Bühnen

Neben dem aus Wortbeiträgen und unterschiedlichsten musikalischen Interpretationen bestehenden Programm, welches auf den zwei Bühnen im Chor und auf der Empore stattfindet, wird es im Rahmen der Veranstaltung Kunstauktionen und -verkäufe geben, deren Einnahmen ebenso wie Erlöse aus der Gastronomie gespendet werden.

Los geht es um 15.30 Uhr auf der Bühne im Chor der Johanniskirche mit dem Auftritt des Künstlers Frank Katschemba, der mit sphärischen Klängen die Veranstaltung auf den Weg bringt.

Bei freiem Eintritt bitten die Künstler um Spenden der Besucher, welche einem Konto des Städtischen Klinikums zugute kommen. Aus den Erlösen soll vor Ort in der Ukraine vor allem medizinische Hilfe für die Kriegsopfer geleistet werden.

Konzert „Sounds for Peace“ Das Programm der Benefizveranstaltung: 15.30 Uhr: Frank Katschemba 16 Uhr: Collegium Musicum 16.15 Uhr: Karen Schneeweiß-Voigt 16.30 Uhr: Antje Weltzer-Pauls & Bernhard Barth 16.55 Uhr: OB Steffen Scheller und Gabriele Wolter, Geschäftsführerin des Klinikums Brandenburg 17.05 Uhr: Sara Pieper & Fabio Caggese 17.30 Uhr: Tobias Borchers 17.45 Uhr: Jazzocrazz 18.10 Uhr: Steffan Drotleff 18.30 Uhr: Burges Gränzer Schade 18.50 Uhr: Robby Schulze 19.20 Uhr: Nikaya 19.45 Uhr: Pop Moonshine 20.15 Uhr: Needful Thinxs 20.40 Uhr: Sebastian Block 21.15 Uhr: Patchwork 21.45 Uhr: Vor dem Abschluss der Veranstaltung enden die Versteigerungen der bildenden Künstler im Verkaufsbereich und die Gewinner werden bekannt gegeben. 21.50 Uhr: Extra Chor Brandenburg 21.55 Uhr: Artem Lonhinov

Gegen 17 Uhr werden Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller und Gabriele Wolter, die Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums Brandenburg, in der Johanniskirche Auskunft geben zum Spendenzweck und zu den Erfahrungen der bisherigen Hilfstransporte in die Ukraine.

Brandenburger Künstler für den Frieden

Die Veranstaltung geht auf eine Initiative der Brandenburger Künstler selbst zurück, die sich innerhalb weniger Stunden vernetzten und dem Projekt „Sounds for Peace“ sofort ihre Unterstützung zusagten.

Entstanden ist dabei ein Pool aus Vertretern völlig unterschiedlicher Genres, die am Veranstaltungstag ein abwechslungsreiches Programm aus Klassik, Jazz, Rock, Pop und Wortkunst aufführen.

Für die logistische Abwicklung der Veranstaltung konnte das Event-Theater als Partner gewonnen werden. Der Event-Theater-Chef Hank Teufer wird die Moderation der Veranstaltung übernehmen.

Weitere Unterstützung erhalten die Künstler vom Team der Theaterklause, welches die Gewinne des Abends spenden wird. Angedacht ist es zudem, auch die Erlöse aus Kunstverkäufen (Bilder, Skulpturen, Tonträger und Bücher) dem Spendenkonto zukommen zu lassen.

„Allen beteiligten Organisatoren und Künstlern liegt ihr Eintreten für den Frieden und die humanitäre Hilfe in der Ukraine sehr am Herzen“, heißt es in der Ankündigung der Benefizveranstaltung.

Von MAZonline