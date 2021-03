Brandenburg/H

Auf der Baustelle an der Spittastraße herrscht weiter Chaos. Eigentlich sollte die Straße am Freitag fertig werden und damit die leidigen Umwege durch die Stadt ein Ende haben. Aber daraus wird nichts. Die Fertigstellung der Straße soll um mindestens eineinhalb Wochen verschoben werden. Woran das liegt? Darüber wird auf der Baustelle gestritten.

Bauarbeiter seien vorige Woche plötzlich auf eine unbekannte Druckwasserleitung gestoßen, heißt es aus dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg. Die Leitung sei nicht in den Plänen verzeichnet gewesen, die dem Landesbetrieb und dem leitenden Bauunternehmen vorliegen. „So etwas kommt gelegentlich vor“, sagt Pressesprecher Steffen Streu, „Aber es ist natürlich sehr ärgerlich, weil wir deshalb nicht so schnell fertig werden wie ursprünglich geplant.“ Auf einen neuen Fertigstellungstermin will sich Streu nicht festnageln lassen. Er rechne mit eineinhalb Wochen Bauverzug. Zu Ostern solle die Baustelle aber auf jeden Fall fertig sein, verspricht er.

Wasserleitung ist nicht Schuld an der Verzögerung

Der Wasser- und Abwasserversorger Brawag hält von der Begründung nicht viel. Die Druckwasserleitung sei der Baufirma und auch dem Landesbetrieb Straßenwesen schon lange vorher bekannt gewesen, sagt Brawag-Chef Gunter Haase. Die Umverlegung der Wasserleitung sei vorige Woche mit allen beteiligten Parteien besprochen worden und soll am Dienstag zwischen 8 und 11 Uhr durchgeführt werden. Die anliegenden Gewerbe, die von der Unterbrechung der Wasserversorgung betroffen sind, seien bereits informiert worden. Länger als einen Arbeitstag würde die Verlegung aber nicht dauern, sagt Haase. Darüber, weshalb der Landesbetrieb von einer Verzögerung von eineinhalb Wochen spricht, könne er nur spekulieren. „Nur so viel: Die Verlegung der Wasserleitung kann auf keinen Fall der alleinige Grund für die Verzögerung sein“, sagt Haase, der nicht ungerechtfertigt zum Sündenbock gestempelt werden will.

Die neue Verbindung von der Zander- zur Spittastraße wird nicht fristgerecht fertig. Quelle: Rüdiger Böhme

Eigentlich sollte der Verkehr ab dem 20. März wieder über die Spittastraße rollen, aber an dem Fertigstellungstermin haben Bauleute schon lange vorher gezweifelt. „Auf der Baustelle geht es drunter und drüber“, sagt ein Bauarbeiter anonym gegenüber der MAZ. Ein Grund dafür könnte die Koordination von einem Dutzend Subunternehmen sein, welche die federführende Firma Matthäi für den Bau verpflichtet hat. Zwar würden alle Firmen fleißig arbeiten, aber an Absprachen scheint es zu hapern. Letzte Woche Montag beispielsweise wurde bereits ab 7 Uhr die Straße aufgebrochen, die Kipper aber erst um 9 Uhr bestellt. Andere Bauarbeiter verstehen nicht, warum die Arbeiter von Matthäi zuerst die Borde setzten und nicht zuerst die Fahrbahn herstellten.

Viele kleine Baustellen

Der kundige Beobachter erkennt ohnehin, dass es an allen Ecken hapert. Der Anschluss an die Zanderstraße ist noch nicht einmal vorbereitet. Die künftige Fahrbahn beginnt einige Meter entfernt – dazwischen Niemandsland. Tiefbauarbeiten sind nur noch an der alten Spittastraßen-Trasse notwendig, aber der Straßenaufbau in den restlichen Abschnitten stockt auch. Die 19 Regenwassereinläufe sind noch gar nicht gesetzt, stattdessen ragen lose Schlauch-Enden aus dem Boden. Ein Fertiger, der die Asphaltdecke aufzieht, wurde noch gar nicht auf der Baustelle gesehen.

Auf der Umleitung kommt es vermehrt zu Staus

Seit Dezember wird die Spittastraße im Abschnitt von der Zanderstraße bis etwa zum Industriegleis neu gebaut. Anlass für die Umverlegung der Spittastraße ist der geplante Abriss der Brücke 20. Jahrestag“. Am 8. März wurde die gesamte Spittastraße für den Verkehr gesperrt. Seitdem gilt für die Brandenburgerinnen und Brandenburger die Umleitung für die Umleitung: Von der Zanderstraße über Fontanestraße, August-Bebel-Straße, Gördenallee, Quenzweg zur Magdeburger Landstraße. Und das alles durch die aktuelle B-102-Baustelle in der Fontane- und August-Bebel-Straße hindurch.

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer sind genervt. Zu Stoßzeiten standen einige schon mal 20 Minuten im Stau. Schwierig ist es auch für die Verkehrsbetriebe. Auch bei den Bussen kommt es durch die Umleitung zu Verspätungen. Die VBBr setzt zusätzliche Busse ein, um zu kompensieren. Seit einer Wochen ist nochmal mehr klar geworden, wie wichtig die Spittastraße für den Stadtverkehr ist. Umso schwerer wird die Bauverzögerung für die Brandenburgerinnen und Brandenburger zu schlucken sein. Zumal eine Wasserleitung anscheinend nicht als einziger Grund für das Bau-Chaos herhalten kann.

Von Lena Köpsell