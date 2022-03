Brandenburg/H

Seit fast einem Jahr besteht der Stadtbad Verein. Das Team um Anne und Martin Müller arbeitet unermüdlich an neuen Projekten. Auch für dieses Jahr sind spannende Veranstaltungen geplant, Start ist am Sonntag. „Das Stadtbad ist etwas, dass seit ungefähr einem Jahr von Grund auf entwickelt wird“, berichtet Anne Müller begeistert. Ihr Ziel: das Gebäude denkmalpflegerisch erhalten und parallel für die Kunst und Kultur zu nutzen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonntag, 20. März 2022, startet das Stadtbad mit der Veranstaltung „Und die Katastrophe kam – Erich Kästner und die Kriege“ in die neue „Anbaden Saison 2“, wie Anne Müller es nennt. Grund für die spontane Veranstaltung ist der derzeitige Krieg in der Ukraine. „Wir wollten gerne auch aus der Kultur heraus ein Statement setzten.“

Damit reiht sich das Stadtbad in eine Reihe anderer Aktivitäten der Stadt Brandenburg ein. Angesprochen wurden sie von Johannes Göbel, einen Kulturschaffenden, der sich vermehrt mit Themen wie Krieg auseinandersetzt.

Livestream aus dem Brandenburger Stadtbad

Innerhalb kürzester Zeit wurde der Livestream auf die Beine gestellt. Publikum vor Ort ist aufgrund der Pandemielage nicht möglich. Ein Netzwerk aus jungen Brandenburger hilft mit der Technik aus. „Durch die Pandemie haben wir alle unsere Skills erweitert“, sagt Müller. Seit Donnerstag laufen die Vorbereitungen im Stadtbad, die Technik muss ausprobiert werden und Proben finden statt.

Das Stadtbad startet am Sonntag mit „Und die Katastrophe kam. Erich Kästner und die Kriege" mit einer von vielen Veranstaltungen in die neue Saison. Quelle: Stadtbad e.V.

„Der Titel zieht einem die Schuhe aus, da herrscht keinerlei Hoffnung mehr. Es ist kein Schmuseprogramm“, sagt sie. Das Programm ist ein Wechselgesang von Gedichten, vertont und vorgetragen von Martin Mock und Prosa, Tagebuchnotizen, Zeitungsartikel etc. vorgetragen von Johannes Göbel.

Förderung für den Kulturort in Brandenburg an der Havel

Aber auch die nächsten Veranstaltungen sind bereits in der Planungsphase. „Wir wollen weiterhin das Stadtbad als gesellschaftlich relevanten Kulturort demonstrieren“, sagt Anne Müller. Relevant sind die hierfür erhaltenen Fördergelder der Beauftragen der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, der Kulturstiftung der Länder und des Landeskulturministeriums.

Livesteam am Sonntag Der Livestream zur der Veranstaltung „Und die Katastrophe kam – Erich Kästner und die Kriege“ startet am Sonntag, 20. März 2022, um 15Uhr. Zu finden ist der Link bereits jetzt im Internet unter www.stadtbad.eu

Ab dem Wochenende startet die Planungsphase für das Projekt „Virtual Bathing“. Hierfür sollen in den kommenden Monaten Teile des Stadtbad-Gebäudes virtualisiert werden. Dies geschehe, um die „einzigartige Architektur festzuhalten“, wie Anne Müller. Zum anderen soll der Ort als „kollektives Gedächtnis“ ausgebaut werden. Das Stadtbad sammelt hier Geschichten und Materialien der Brandenburger.

Es werden Fotos, Videos, Erinnerungen, Zeitungsartikel oder sogar alte Eintrittskarten gesucht. Auch Interviews mit alten Angestellten des Stadtbades und ehemaligen Badegästen sollen stattfinden, sagt Anne Müller. Das virtuelle Stadtbad, soll so mit der Zeit mit den Erinnerungen ausgestattet werden.

Virtuelle Kunst im Brandenburger Stadtbad

Später ist es geplant, auch Kunst in dem virtuellen Stadtbad auszustellen. Hierfür arbeitet der Verein bereits mit der Opernregisseurin Therese Schmidt aus Berlin. Diese arbeite klangforscherisch im Stadtbad und laufe mit einem Aufnahmegerät umher, um die Klänge einzufangen, erläutert Anne Müller. Auch sie wird Interviews mit den Bürgern führen und stellt sich der Frage: „Wie klingt Geschichte im Stadtbad?“

In den nächsten Wochen bekomme das Stadtbad ein eigenes Stadtbad-Mobil. Dieses ist sehr klein und wurde von Benjamin Fleig, einem Galeristen aus Belgien, erschaffen. Von dort soll es nach Brandenburg an der Havel gebracht werden. „So bekommt unser Stadtbad-Verein die Möglichkeit, sich vermehrt zu den Menschen zu bewegen um die Geschichten einzusammeln.“

Stadtbad Brandenburg bekommt ein Mobil

Das kleine Mobil fährt maximal 45 km/h und soll foliert und mit türkisfarbenen Fliesen dekoriert werden. Zudem wird es komplett mit technischen Geräten ausgestattet werden, sagt Anne Müller.

Wo man in Kultur baden soll. Quelle: Stadtbad e.V.

Die Virtualisierung des Stadtbades beschreibt Anne Müller als Mammut-Vorhaben. Besondern wichtig sei die barrierefreie Gestaltung der Website, damit auch Personen, die nicht viel Erfahrung mit dem Internet haben, ihre Bilder und Geschichten hochladen können. Es ist ein großer Button mit dem Wort „Hochladen“ geplant, der auf der Internetseite leicht zu finden sein soll.

Zusammenarbeit mit Künstlern aus Brandenburg

Weitere Planungen seien deutlich langfristiger. Trotz aller Hemmnisse fällt Müllers Rückblick auf das vergangene Jahr mehr als positiv aus: „Die Entwicklung seit Juni ist enorm“, berichtet sie stolz. Für das kommende Jahr ist die Zusammenarbeit mit mehr Brandenburger Künstlern geplant. Zudem hofft der Verein auf eine Lösung zu der Erhaltung des Gebäudes im Sommer.

Von Julia Kazmierczak