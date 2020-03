Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg meldet einen weiteren Corona-Verdachtsfall. Es geht um einen 47-jährigen Mann, der jüngst aus dem Urlaub in Ischgl in Tirol in die Stadt zurückkehrte. Der Ort gilt als die Brutstätte des Virus in Europa.

Laut der stellvertretenden Amtsärztin Bianka Barm kam der positive Befund per Fax aus dem Labor des städtischen Klinikums. Der Rachenabstrich sei am 16. März erfolgt. Da es sich bei dem angewandten Testverfahren nicht um ein akkreditiertes handele, sei die Probe nun nach Dessau geschickt worden, um Klarheit zu erlangen. Das Ergebnis dieses Tests lag am Dienstagabend noch nicht vor.

Der Mann befindet sich dem Vernehmen nach seit seiner Rückkehr in häuslicher Isolierung. Er steht laut Stadtverwaltung in keiner Verbindung zu dem ersten bestätigten Fall in der Stadt vom vergangenen Sonntag. Das Gesundheitsamt ist aktuell dabei, die Kontaktpersonen des 47-Jährigen zu ermitteln.

Von Philip Rißling