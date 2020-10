Brandenburg/H

Stefanie Heinzmann und Nico Santos sind die Headliner des Havelfestes 2021. Das haben die Stadtwerke am Freitag bekanntgegeben. Am 18. Juni ab 19.30 Uhr wird ihr Doppelkonzert das Fest eröffnen.

Stefanie Heinzmann war bereits als Gast beim diesjährigen – wegen Corona ausgefallenen – Havelfest eingeplant. Nun wird die 31-Jährige, die einst als Siegerin eines von Stefan Raab organisierten Casting-Wettbewerbs bekannt wurde, die Bühne am Heineufer eben 2021 bespielen.

Santos statt Bosse

Nico Santos kommt anstelle von Sänger Axel Bosse, der im kommenden Jahr nicht zur Verfügung steht. „ Santos hatten wir schon lange in der Pipeline“, sagt Frank Dirsat aus dem Stadtwerke-Organisationsteam. Als endgültig feststand, dass es mit Bosse nichts wird, blieb das Team hartnäckig und konnte den smarten Popstar für 2021 gewinnen.

Der deutsche Singer-Songwriter Nico Santos ist bekannt für seinen internationalen Sound. Mit Songs wie „Home“, „Rooftop“, „Safe“ und „Better“ stürmte er die Charts. Santos ist darüber hinaus einer der sieben Teilnehmer der sieben Staffel der Vox-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. Im vergangenen Mai gewann er den Free European Song Contest, der von ProSieben ausgestrahlt wurde. Santos trat dort für Spanien an.

Planungen trotz Ungewissheit

Was den Ablauf des Konzertes im kommenden Jahr angeht, spekulieren die Veranstalter ein wenig. „Wir müssen uns dann den Corona bedingten Vorgaben anpassen, wissen aber natürlich noch nicht, was wir genau machen müssen“, sagt Frank Dirsat. Sicherheitshalber plant das Team jedoch mit verschiedenen Ein- und Ausgängen und sieht Schleusen vor, um den Andrang zu bewältigen.

Vor der Bühne sollen sich dann aber mit bis zu 5200 Menschen genauso viele Konzertbesucher wie sonst tummeln können. „2019 hatten wir ein ausverkauftes Konzert und auch da waren viele freie Flächen erkennbar“, berichtet Dirsat.

„Grundsätzlich gehen wir von einem Normalzustand aus“, ergänzt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunter Haase. Sollte es im kommenden Sommer wieder schärfere Maßnahmen geben, stehe zudem erneut das gesamte Havelfest in Frage und nicht nur das Doppelkonzert zum Auftakt, meint er. „Meine Hoffnung ist aber, dass wir dann eine andere Situation als in diesem Jahr haben“, so Haase.

Ticketumtausch in der Holzhütte

Bereits ab Montag, 12. Oktober, werden Umtausch und Rückgabe der für 2020 gekauften Karten abgewickelt. Rund 1000 Tickets sind derzeit in Umlauf.

Die Stadtwerke haben nun eine Holzhütte aufgestellt, um Umtausch und Rückgabe unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregelungen zu gewährleisten. „Wir wollen den zu erwartenden Andrang zu Ferienbeginn mit dieser Maßnahme entspannen“, führt Frank Dirsat aus.

Um die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln besser einhalten zu können, werden Umtausch, Rückgabe und Kauf von Tickets für das Havelfest 2021 zwei Wochen lang im Freien über eine Holzhütte neben der Werft abgewickelt. Das Fest-Trio Heike Beckmann, Frank Dirsat und Annabell Rösel (von links) öffnet schon einmal probeweise die Fenster. Quelle: Antje Preuschoff

Der reguläre Vorverkauf für das Konzert beginnt am Montag, 19. Oktober, – ausschließlich per Kartenzahlung. Die Hütte neben der Werft ist bis zum 23. Oktober montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Ab dem 26. Oktober werden die Ticket-Aktionen wieder wie gewohnt im Foyer in der Packhofstraße 31 abgewickelt. Die Konzertkarten kosten für StWB-Kunden 15 Euro, für Nichtkunden sowie an der Abendkasse 35 Euro.

