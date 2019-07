Brandenburg/H

Ein harmloser Überholvorgang eskalierte am späten Donnerstagabend derart, dass am Ende zwei Männer im Polizeigewahrsam landeten. Zeugen riefen die Beamten zuerst nach Kirchmöser.

Dort fanden sie einen 46-Jährigen schwer verletzt an seinem Auto. Wenige Minuten zuvor war der Mann auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Kirchmöser unterwegs, als er von einem in der Havelstadt zugelassenen Peugeot überholt wurde. An den Kreisverkehren Am Gleisdreieck bremste der Peugeot-Fahrer den VW Golf des 46-Jährigen plötzlich aus und stieg zusammen mit seinem Beifahrer aus dem Auto.

Autotür gegen Beine geschlagen

Schnell entwickelte sich ein Streit, weil der Golf-Fahrer nach dem Überholvorgang angeblich nicht schnell genug abgeblendet hatte. Die Situation eskalierte völlig, als die Männer aus dem Peugeot mehrfach auf den 46-Jährigen einschlugen. Sie stießen ihn in sein Auto zurück und schlugen mehrfach die Tür zu, obwohl die Beine des Geschädigten noch aus dem Fahrzeug hingen.

Erst dann ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten mit ihrem Auto in Richtung Kirchmöser. Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Kopf und an den Beinen. Zeugen leisteten erste Hilfe und riefen die Rettungskräfte. Der 46-Jährige kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Mit Vollgas und ohne Scheinwerfer

In der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Polizisten in Mahlenzien die Verfolgung des Peugeots auf. Der Fahrer gab Gas und schaltete seine Scheinwerfer aus, um zu entkommen. Erst in Rogäsen war die Verfolgungsjagd zu Ende. Den Polizisten stoppten das Fahrzeug und nahmen die beiden jungen Männer im Alter von 27 und 28 Jahren vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam in der Inspektion Brandenburg.

Im Nachgang sammelten sich dann einige Anzeigen an. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und schwerer Körperverletzung. Zudem fanden die Polizisten bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen Amphetamine und Cannabis. Den Führerschein des Peugeot-Fahrers, der sich noch in der Probezeit befand, stellten die Beamten sicher.

Von MAZ