Brandenburg/H

In diesem Jahr können die Brandenburger Symphoniker endlich wieder zum musikalischen Start ins Jahr 2022 einladen. Blieb es ihm wegen der Corona-Pandemie 2021 verwehrt, kann der Dirigent Nabil Shehata nun zu diesem Neujahrskonzert sein Debüt im Brandenburger Theater geben und mit dem Geiger David Gorol und den Brandenburger Symphonikern Tänze, Walzer und wunderbare Melodien zu Gehör bringen.

Benefizkonzert mit Brandenburger Rotary Club

Auf dem Programm stehen unter anderem die Wilhelm-Tell-Overtüre von Gioachino Rossini, Die Fledermaus-Overtüre von Johann Strauss der „Maskerade Suite“-Walzer von Aram Chatschaturjan.

Am Samstag, 8. Januar, um 19.30 Uhr spielen die Symphoniker ihr Programm in einem Benefizkonzert in Kooperation mit dem Rotary Club Brandenburg/Havel. Am Sonntag, 9. Januar, um 18.30 Uhr wird das Neujahrskonzert noch einmal aufgeführt.

Karten gibt es in der MAZ-Ticketeria, am Kartentelefon unter 03381/511 111 oder online auf www.brandenburgertheater.de. Es gilt die 2G-Regel. Entsprechende Nachweise sind als QR-Code vorzulegen.

Von MAZonline