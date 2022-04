Brandenburg/H

Bei ihrem 6. Sinfoniekonzert begeben sich die Brandenburger Symphoniker im Großen Haus des Brandenburger Theaters am Freitag, 8. April, und am Samstag, 9. April, jeweils um 19.30 Uhr auf eine musikalische Reise nach Skandinavien.

Beginnen wird der Abend mit Edvard Griegs 1. Suite über Peer Gynt, angelehnt an einem der bekanntesten lyrischen Werke Norwegens über die tragische Geschichte der gleichnamigen Titelfigur. Albert Schnelzers Werk „A Freak in Burbank“ vertritt danach das Schweden unserer Zeit.

Skandinavische Klänge in Brandenburg an der Havel

Sein Vaterland Finnland würdigte Jean Sibelius mit der Komposition „Finlandia“. Mit der in Helsinki uraufgeführten Sinfonie Nr. 1 wird an diesem Konzertabend mit einem zweiten Werk das Schaffen von Sibelius gewürdigt.

Am Pult steht der in Schweden lebende Dirigent Hugo Ticciati. Karten für die Konzertveranstaltungen gibt es in der MAZ-Ticketeria, am Kartentelefon unter: 03381/511 111 oder auf www.brandenburgertheater.de.

Von MAZonline