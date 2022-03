Brandenburg/H

Was bedeutet zeitnah? OB Steffen Scheller hält sich da an den Duden: Zeitnah bedeutet, dass etwas sehr kurzfristig geschehen muss. Theaterintendant Alexander Busche fasst den Begriff weiter. Es gäbe keinen Zeitdruck bei der Suche nach einem Chefdirigenten für die Symphoniker, erklärte er jüngst. Scheller hat, wie er sagt, Busche deutlich gemacht, wie er zeitnah definiert. Die kommende Spielzeit wäre ideal, die folgende der späteste Termin. Seit Jahren zieht sich die Suche nach einem Nachfolger von Michael Helmrath hin. Doch nun gibt es hoffnungsvolle Signale für einen Erfolg. Ein aufwendiges Verfahren hat Busche dafür in Gang gesetzt.

Mit zwölf verfügbaren (aber in Teilen auch dem Orchester unbekannten) Dirigenten soll vom 22. bis zum 25 Juni der erste Schritt im zweistufigen Auswahlverfahrens gegangen werden. Unter den Dirigenten sind zwei, die die Musiker jüngst auf einer Liste „Kann ich mir als Chefdirigentin vorstellen“ unter den Dirigenten der letzten beiden Jahre wählten. Der erste Teil des Auswahlverfahrens im Juni, zu dem auch Ivo Hentschel und Robert Reimer (beide waren schon vom Orchester zuvor als mögliche Chefdirigenten gewählt worden) erneut vorspielen dürfen, findet im BT statt. Jeder Kandidat bekommt jeweils eine Stunde, um mit dem Orchester an Werken von Johann Strauß, Wolfgang Amadeus Mozart oder Béla Bartók zu arbeiten.

Am 25. Juni soll über alle abgestimmt werden. Die Vier mit den meisten Stimmen kommen weiter und sollen je eine Bahms-Symphonie erarbeiten, die mit je drei Proben und einer Aufführung im August und im Oktober über die Bühne geht.

Im Oktober werde „dann abgestimmt, wer den Posten gewinnt“, teilt Busche mit. Somit könne „das selbst gesetzte Ziel gehalten werden, Ende Oktober die Position fix besetzt zu haben – voraussichtlich mit Eintrittstermin zu Beginn der Saison 23/24, im besten Fall aber sogar früher.“

Nun liegt es in der Tat in der Hand der Musiker zu entscheiden, wohin die Reise geht. Die Konditionen liegen auf dem Tisch und die von Scheller geforderte Transparenz wird spätestens im Juni, wenn die zehn noch unbekannten Kandidaten benannt sind, hergestellt.

Wie es dann weitergeht? Scheller ist optimistisch. Busche habe ihm versichert, der Spielplan und das Spielzeitheft komme erstmals seit Jahren wieder pünktlich vor der Sommerpause und dann müsse es daran gehen das verspielte Vertrauen derer zurück zu gewinnen, die ob der Querelen im Theater und in der Corona-Pandemie dem Haus den Rücken zugekehrt haben. In dem Zusammenhang erteilte Scheller den Plänen der Geschäftsführerin – jetzt, da doch alles teurer werde – die Ticketpreise zu erhöhen, eine klare Absage: „Die müssen jetzt erst einmal liefern!“ Zeitnah.

Von Benno Rougk