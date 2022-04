Brandenburg/H

Da lag es, dümpelte in der Näthewinde gemütlich vor sich hin. Immer und immer wieder kam sie an dem Boot vorbei, an diesem, wie sie fand, wunderschönen Boot vorbei. Vor zwei Jahren war Tanja Wolf das neun Meter lange und drei Meter Stahlschiff aufgefallen. „Und als ich voriges Jahr im Internet nach so einen Boot suchte, um es zu kaufen, da wurde genau dieses angeboten.“ Nun gehört es ihr, aber sie will ihr Glück mit vielen Menschen teilen.

Zur Galerie Tanja Wolf (42) freut sich darauf, mit ihrem Stahlschiff auf kleine und große Fahrt zu gehen. Noch liegt das Boot im Jacobsgraben und gibt es viel zu tun.

Von so einer Idylle träumen viele Leute: auf einem ausgebauten Kahn oder einem etwas größeren Motorboot zu leben oder wenigstens so viel Zeit wie möglich zu verbringen. „Das wollte ich auch für meinen Sohn und mich“, sagt Tanja Wolf. Brandenburg mitten in der Havel und all die Seen ringsherum sind für solche Pläne ein ideales Terrain.

Schöne Stunden auf den Brandenburger Gewässern

Vielleicht bringe ich mit dem Boot meinen Sohn dann auch zur Schule, habe sie gedacht. Ihr Junge wird nach den Sommerferien eingeschult. Doch kaum sie das Boot und Freunden davon erzählt, wuchs eine Idee nach der anderen aus dem Projekt. „Eine Freundin schlug vor, vom Boot aus Lesungen zu veranstalten“, erzählt Tanja Wolf, andere fragten, ob sie denn mit ihren Kindern mal mitfahren können.

„Darunter sind Leute mit wenig Geld, die sich Dampferfahrten kaum leisten können“, sagt sie. Sie kenne es noch sehr gut, wie es ist, jeden Cent umzudrehen zu müssen. In der Kajüte und an Deck lassen sich sechs Schlafplätze schaffen. „Angesichts der staatlichen Preise für Hausboote können sich nicht alle Familien mal ein Wochenende mit ihren Kindern auf dem Wasser leisten.“ Solche Familien möchte Tanja Wolf gern mitnehmen.

Ein Boot für alle in Brandenburg an der Havel

So reifte der Gedanke, mit ihrem Boot anderen Leuten eine Freude zu machen. Sie nennt es Ein-für-alle-nutzbares-Gemeinschaftsboot. Doch dafür muss an dem Boot erst noch einiges geschehen.

„Mepelier“, so heißt das gute Stück, ist ein fünf Tonnen schweres Stahlschiff, gebaut 1974 in den Niederlanden, geeignet für das Cruisen auf dem Meer nahe der Küste und auf den Binnengewässern. 2019 erwarb ein Brandenburger das Boot, holte es an die Havel und machte es an der Näthewinde fest. Doch so richtig glücklich wurde er nicht damit, hat hier und da repariert und saniert, aber längst nicht genug.

Das Boot lag lange an der Näthewinde in Brandenburg an der Havel

Aus Altersgründen stieß er „Mepelier“ nach kurzer Zeit wieder ab. Einen Preis nennt Tanja Wolf zwar nicht, „aber es war wirklich günstig, und als ich ihm erzählte, dass ich mich schon vor zwei Jahren in dieses Boot verliebt hatte, ging er mit dem Preis noch einmal herunter“.

Der Vorbesitzer musste das Boot im vorigen Herbst von der Näthewinde fortschaffen. Es kam auf die Stadtmarina am Silokanal. Als Tanja Wolf es erwarb, lag es an Land. „So konnte ich schon mal den Bootskörper in Ordnung bringen, einige Schleif- und Malerarbeiten erledigen.“ Seit Ende März liegt es im Jacobsgraben. Freunde halfen, es mit einem Boot dorthin zu schleppen.

60 PS hat der Mercedes-Motor. Nun muss er noch zum Laufen gebracht werden. Quelle: Heiko Hesse

Und Freunde sucht die 42-jährige Brandenburgerin nun auch, um viele andere Arbeiten in und am Boot zu erledigen. Der 60-PS-Mercedes-Motor muss zum Laufen gebracht werden. Hier und da ist Feuchtigkeit eingedrungen, hat das Holz angefressen. Die Plane am Heck ist marode. Auch müsste sich ein Experte mal die gesamte Elektrik ansehen. Das gelte auch für die Gasanlage, mit der unter anderem der Kühlschrank betrieben wird.

Zu den Perlen der Ausstattung gehört eine Solaranlage, die den Strom für das Licht, das Horn und die Navigationstechnik sorgt. Ein besonderes Schmuckstück sind ein kleiner Ofen und eine Schiffsglocke.

Hilfe für Geflüchtete in Brandenburg an der Havel

Sie hatte bereits einige Freunde, die von der Gemeinschafts-Idee angetan waren und bei Kräften zugepackt hatten. Doch dann kam der Krieg und viele dieser Freunde sind nun ehrenamtlich bei der Hilfe für die Geflüchteten aktiv. „Was auch wirklich wichtig ist“, sagt sie. Tanja Wolf engagiert sich selbst bei „Branne zeigt Haltung“.

Je mehr Helfer sie finde, desto eher kann das Boot fahren – für sich und ihren Sohn und für viele andere Leute und deren Ideen. Finde sich kaum jemand, „mache ich das Boot nach und nach allein fertig, das dauert dann nur länger und wird in diesem Sommer bestimmt nicht fertig“.

Hoffentlich können die Touren in diesem Sommer starten. Quelle: Heiko Hesse

Teilen wollen sie ihr schwimmendes Glück allerdings auch dann, wenn sie keine Mitstreiterinnen und Mitstreiter findet. „Ich brauche doch das Boot nicht rund um die Uhr.“

Wer das Projekt von Tanja Wolf unterstützen möchte, mailt an mepelier@gmx.net

Von Heiko Hesse