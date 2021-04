Brandenburg/H

47,25 Euro für 20 Kilometer. Das sieht der Entwurf der neuen Taxentarifverordnung für die Stadt Brandenburg an der Havel vor. Bisher galt ein Fahrpreis von 39,50 Euro für die selbe Strecke. Und auch der aktuelle Tarif von 2015 war so umstritten, dass er nur in zwei Stufen eingeführt wurde, die bislang geltende Tabelle stammt von Mitte Dezember 2017.

Im ersten Ausschuss durchgefallen

Im Rechts- und Ordnungsausschuss am Dienstagabend ist die Verwaltungsvorlage bereits nach knapp zweistündiger Diskussion durchgefallen. Lediglich die Vertreter von Linken und AfD stimmten dafür, die Stadtverordneten von CDU, SPD und Freie Wähler votierten dagegen, die Bündnisgrünen enthielten sich.

Ab Kilometer 6 wird es richtig teuer

Taxifahren wird in Brandenburg an der Havel nämlich teurer als in Berlin, München oder Hamburg (siehe Infobox). Der Grundpreis allein fürs Einsteigen lag ohnehin mit 5 Euro exorbitant hoch, in Berlin sind es 3,90, in Potsdam 3,80 Euro. Unverändert sind auch die Kurzstreckentarife geblieben mit 2,50 Euro für jeden der ersten fünf Kilometer. Für die Kilometer 6 bis 15 steigen die Tarife von 1,50 auf 2,05 Euro, ab dem 15. Kilometer sind statt 1,40 nach dem Verwaltungsvorschlag bald 1,85 Euro je Kilometer zu zahlen.

Einsam an der Spitze Brandenburg an der Havel wird zum negativen Spitzenreiter bei den Taxipreisen. Verglichen werden an dieser Stelle einfache Fahrten über acht Kilometer tagsüber in der Woche in einem einfachen Taxi. Danach werden demnächst in der Havelstadt 23,65 Euro fällig. In der Landeshauptstadt Potsdam sind es 21,50 Euro. In der Bundeshauptstadt Berlin stehen 21,70 Euro auf dem Taxameter. In Cottbus sind es 17,20 Euro, in Frankfurt (Oder) 19,80 Euro. Selbst in München, das als eine der teuersten Städte Deutschlands gilt, sind es nur 20,70 Euro. In Stuttgart sind es 21,50 Euro, in Köln 19,70 Euro, in Hamburg 23,40 Euro.

Höhere Preise in Ortsteilen

Auch ein weiterer neuer Passus bringt drei Ortsvorsteher von recht entlegenen Ortsteilen auf die Palme: „Es soll eine Anfahrtspauschale für Fahrten innerhalb der Ortsteile Plaue, Kirchmöser, Mahlenzien, Klein Kreutz, Saaringen, Schmerzke, Gollwitz, Wust, Göttin und Paterdamm in Höhe von 5 Euro erhoben werden“, beklagen die SPD-Stadtverordneten Nicole Näther aus Gollwitz und Carsten Eichmüller aus Kirchmöser in einer Anfrage an Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU). Unterstützt werden sie vom Plauer Ortsvorsteher Udo Geiseler (SPD).

Ungleichbehandlung wird moniert

„Diese pauschale Erhebung erscheint äußerst unverständlich vor dem Hintergrund der jeweiligen Entfernungen der Ortsteile. Sie sind im Übrigen auch ein Zeichen von Ungleichbehandlung im Vergleich zu Stadtteilen, die keinen Ortsteilstatus haben. So dürften beispielsweise Entfernungen vom Hauptbahnhof nach Wilhelmsdorf oder Hohenstücken höher als zu den Ortsteilen Schmerzke oder Wust.“

Eichmüller moniert zudem, dass es für die Bewohner von Plaue und Kirchmöser noch schwerer werde, außerhalb der Busfahrzeiten aus den Ortsteilen wegzukommen. „Gemessen an Einwohnerzahl und ÖPNV-Taktfrequenz sind das die beiden am schlechtesten mit Nahverkehr erschlossenen Ortsteile.“

Krankenfahrten nicht nach Tarif

Zudem unterlägen beispielsweise Kranken- oder Dialyse-Fahrten mit Taxen nicht der Tariftabelle, sondern würden mit den Krankenkassen durch die Unternehmen separat ausgehandelt. Diese Sondervereinbarungen seine der Stadt lediglich anzuzeigen, müssten aber nicht genehmigt werden.

Der Dauer-Gutachter

Die aktuelle Verwaltungsvorlage hat die für Zulassungswesen und öffentliche Ordnung zuständige Fachgruppenleiterin Heike Baumann erstellt. Sie stützt sich auf ein Gutachten des Rostocker Unternehmensberaters Burkhard Saß, der auch schon frühere Gutachten für die Stadt erstellt und dafür annähernd drei Jahre gebraucht hat.

Gewerbe ist bedroht

„Im Ergebnis des Gutachtens wurde festgestellt, dass das Taxengewerbe bei unveränderten Rahmenbedingungen künftig in seiner Funktionsfähigkeit bedroht sein wird“, schreibt Heike Baumann. Anzeichen dafür seien nicht auskömmliche Gewinne und damit fehlendes Vermögen, eine schwache Einnahmeentwicklung, Kostensteigerungen durch Mindestlohn, Wettbewerb durch Mietwagen sowie eine sinkende Zahl von Beförderungsaufträgen.

Es werde empfohlen, Zahl der Taxen-Genehmigungen künftig zu reduzieren, Gründe für Geschäftsaufgaben detaillierter zu erfassen, die Situation des Gewerbes zu untersuchen sowie künftig alle zwei bis drei Jahre die Tarife anzupassen.

Selbst Firmen lehnen Erhöhung ab

Gerade einmal 15 Taxi-Unternehmen mit etwa 40 Fahrzeugen gibt es noch in der Stadt. Sieben Firmen haben sich zu den neuen Vorschlägen positioniert: Vier davon lehnen die Erhöhungsvorschläge ab, zwei wollten eine weniger starke Erhöhung und eines habe Gegenvorschläge unterbreitet. Ein angestellter Taxifahrer, der deshalb ungenannt bleiben will, ahnt schon: „Damit machen die mehr kaputt als sie der Branche einen Gefallen tun.“ Dennoch bleibt die Verwaltung bei ihrer Vorlage.

Von André Wirsing