Brandenburg an der Havel: Temposünder flieht in Kirchmöser vor Polizeikontrolle  

Kirchmöser

Für seine nun verlängerte Reihe von Delikten muss sich ein Autofahrer aus Brandenburg an der Havel vor der Justiz verantworten. Er hatte sich am Samstagabend von Kirchmöser aus eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Brandenburger flüchtet mit überhöhtem Tempo

Gegen 18.50 Uhr war der 40-Jährige in der Straße Am Gleisdreieck mit einer Tempoüberschreitung von 20 Stundenkilometern in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Als der Mercedesfahrer den Anhalteposten bemerkte, wendete er sei Auto circa 100 Meter vor der Kontrollstelle. Er flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit von zeitweise 100 bis 150 Stundenkilometern in Richtung Wusterwitz.

„Den Beamten gelang es, den Kontakt zum Fahrzeug zu halten und den Kraftfahrer zum Anhalten zu bewegen, als dieser aufgrund der Verkehrslage die Aussichtslosigkeit seines Fluchtversuches erkannte“, erklärt Marko Lange von der Polizeiinspektion Brandenburg am Montag gegenüber der MAZ.

Ohne Führerschein aber unter Drogen

In der folgenden Kontrolle räumte der 40-Jährige Autofahrer ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem gab er zu, am Morgen Drogen konsumiert zu haben. „Ein Drogenschnelltest bestätigte dies mit einem entsprechend positiven Ergebnis“, so Lange. Es wurde daraufhin eine Blutprobe angeordnet.

Ein Drogenschnelltest hat einen Autofahrer aus Brandenburg an der Havel überführt . Quelle: Stefanie Fechner/dpa

Da der 40-Jährige bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden war, wurde sein Auto nun beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen Mann nun abermals wegen de Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit Trunkenheit im Verkehr sowie wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens bei der Flucht vor der Polizei.

Von MAZ-Online