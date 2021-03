Brandenburg/H

Die St. Gotthardt- und Christusgemeinde lädt am Donnerstag, 4. März, um 15 Uhr zum Trauergottesdienst für das Pfarrehepaar Mechthild und Christian Löhr in die St. Gotthardtkirche in Brandenburg an der Havel ein. Der tragische Unglücksfall am 2. Februar hat viele Brandenburger tief bewegt. Nach kirchlicher Tradition sollten an diesem Tag noch ein letztes Mal die Lichter am Christbaum angezündet werden.

Es kam zu einer Verpuffung – Mechthild und Christian Löhr zogen sich schwere Brandverletzungen zu. Die Behandlung im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn blieb vergeblich. Knapp zwei Wochen später verstarb das Ehepaar. Vor allem die Mitglieder der St. Gotthardt- und Christusgemeinde sind noch immer tief erschüttert. Seit einer Woche kann jeder Gedanken, Gefühle und die Verbundenheit zum Pfarrer-Ehepaar in einem Kondolenzbuch zum Ausdruck bringen, das in der Gotthardtkirche ausliegt.

Diese Möglichkeit besteht weiterhin täglich zu den Öffnungszeiten der Gotthardtkirche von 12.30 bis 14 Uhr. Der Trauergottesdienst ist zudem für alle, die nicht vor Ort teilnehmen können, ab Freitag, 5. März, als Telefongottesdienst nachzuhören unter 03381/320 70 34.

