Brandenburg an der Havel: Trickreicher Ladendieb im Mediamarkt gestellt

Brandenburg/H

Mitarbeiter des Mediamarktes in Brandenburg an der Havel haben die Polizei am Donnerstag zu einem Ladendiebstahl gerufen. Der Verdächtige soll zuvor in dem Markt in der Sankt-Annen-Galerie einen Laptop aus einem Regal genommen haben.

Anschließend habe dieser sich in einen Bereich des Marktes zurückgezogen, um dort die Sicherung des Gerätes zu entfernen. Den danach ungesicherten Laptop soll sich der Ladendieb unter die Jacke gesteckt und damit versucht haben, den Laden zu verlassen.

Verkäufer durchschaut den Trick

Als der Dieb bemerkte, dass Mitarbeiter sein Vorhaben durchschaut hatten, lief er in den Laden zurück und legte den Laptop wieder in ein Regal zurück.

Da sich der Verdächtige gegenüber der Polizei nicht ausweisen konnte, wurde er mit zur Polizeiwache genommen. Nachdem die Identität des Mannes geklärt werden konnte, durfte der 46-Jährige gehen. Ein Strafverfahren wegen versuchten Ladendiebstahls wurde laut Polizei eingeleitet.

Von MAZ