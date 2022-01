Brandenburg/H

Sieben Milliarden Euro für Masken, neun Milliarden Euro für Impfdosen, 130 Milliarden Euro an Corona-Hilfen. Keine Frage: Corona kostet den Steuerzahler ganz schön viel Geld. Auch wer in die kommunale Haushaltssatzung von Brandenburg an der Havel schaut, findet dort Posten wie „höheren Aufwand für Reinigung und Hygieneartikel“ oder „zusätzlichen Aufwand für Frühstück, Vesper und Getränke“ bei den Kindertagesstätten.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was für eine Kommune jedoch sehr viel teurer zu Buche schlägt, sind die Mindereinnahmen aus Steuern und Gebühren. Im Rückblick auf die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 hieß das: Etliche vom Lockdown betroffene Unternehmen stellten Stundungsanträge. Die Steuereinnahmen aus Gastronomie und Tourismus gingen krachen. Und die Stadt musste kommunale Eigenbetriebe wie das Marienbad mit mehr als 2 Millionen Euro päppeln.

Lesen Sie auch Finanztropf und höhere Nutzungsentgelte für das Marienbad

Rettungsschirme sorgen in Brandenburg an der Havel für Liquidität

Wie gut, dass es auch für Kommunen staatliche Rettungsschirme gibt. Erst 2019 hatte die Kommune im Rahmen einer Teilentschuldung vom Land zwölf Millionen Euro erhalten. Nun sprangen Bund und Land auch für die öffentlichen Verkehrsbetriebe, für die entgangene Grund- und Gewerbesteuer sowie pauschal für „coronabedingte Kosten“ (immerhin 1,7 Millionen Euro im Jahr 2020) in die Bresche. Knapp 20 Millionen Euro an Corona-Hilfen erhielt die kreisfreie Stadt auf diese Weise, davon fast 14 Millionen Euro im ersten Corona-Jahr.

Oberbürgermeister Steffen Scheller sah sich 2020 gezwungen, eine Haushaltssperre zu verhängen. Quelle: Heike Schulze

Weil diese Rettungsschirme großzügig aufgespannt wurden beziehungsweise das für Brandenburg an der Havel sehr gute Geschäftsjahr 2019 als Referenzzeitraum dient, wurden die meisten Löcher, die das Virus und die politischen Eindämmungsversuche in den kommunalen Haushalt rissen oder zu reißen drohten, schnell geflickt und kompensiert.

Für die Gebührenbereiche Abfall, Abwasser und Straßenreinigung ergaben sich nach Angaben der Verwaltung ohnehin nur geringfügige Auswirkungen. Weil zudem Feste und Veranstaltungen abgesagt wurden, konnte die Stadt an anderer Stelle sogar Kosten sparen und schließlich ihre 2020 verhängte Haushaltssperre wieder aufheben.

Lesen Sie auch Haushaltssperre: Warum OB Scheller die Schatulle zumacht

Klinikum Brandenburg an der Havel finanziell in Schieflage

Kämmerei Beteiligungsverwaltung Quelle: Ruediger Boehme

Einzig bei der Finanzierung des Städtischen Klinikums erwies sich das aufgerufene Vergleichsjahr 2019 als Pferdefuß, „weil die Ertragslage sich dort infolge der Auswirkungen der Pflegekräfteknappheit deutlich negativ darstellte und die zwischenzeitig eingetretenen Kostensteigerungen nicht berücksichtigt wurden“, erläutert Kämmerer Detlef Reckow der MAZ. Zur Erinnerung: Die Stadtverordneten hatten im Juni 2021 dem chronisch klammen Klinikum zur Liquiditätssicherung eine Finanzspritze von rund acht Millionen Euro als Kapitaleinlage durch die Technischen Werke Brandenburg (TWB) bewilligt.

Während die Privatwirtschaft also unter einer vermehrten Zahl an Insolvenzen krankt, die Restaurantbetreiber und der stationäre Einzelhandel weiterhin um ihre Zukunft bangen und sich manche Branche komplett umorientiert, ist die Stadt Brandenburg finanziell mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise gekommen. Sie hat nicht nur nicht defizitär, sondern mit besserem Ergebnis abgeschlossen, als planungsmäßig zu erwarten war. So konnte die Kommune weiterhin auch ihre freiwilligen Aufgaben erfüllen.

Lesen Sie auch Warum sich in Brandenburgs Kommunen trotz Corona die Kassen füllen

Finanzielle Bürden stehen in Brandenburg an der Havel erst bevor

Dass der ganz dicke Rotstift in der Schublade bleiben konnte, ist für Detlef Reckow aber noch kein Grund zur Entwarnung. „Es steht zu befürchten, dass in den nächsten Jahren durchaus negative Folgewirkungen der Pandemie auf den kommunalen Haushalt eintreten werden“, mahnt der Kämmerer.

Und meint die auslaufenden oder kleiner werdenden staatlichen Hilfen. Aber auch die Ungewissheit, ob die Nutzerzahlen von Bussen und Bahnen und Schwimmbad jemals wieder das vorpandemische Niveau erreichen.

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) stammt aus Brandenburg an der Havel. Für Aktionsprogramme wie „Aufholen nach Corona“ wird ihr Ministerium die Kommunen künftig per Vorwegabzug stärker an den Kosten von Corona beteiligen. Quelle: Soeren Stache/dpa.

Derweil müssen die Gemeinden bundesweit rund eine Milliarde Euro wieder an den Bund zurückzahlen. Der hatte das Geld 2020 zur Absicherung der kommunalen Investitionen erst einmal als Vorschuss gezahlt und das Gemeindehilfspaket später um weitere 1,5 Milliarden Euro aufgestockt.

Hinzu kommt: Das Land Brandenburg wird im Rahmen des vertikalen Finanzausgleichs auch von den Kommunen anteilig Mittel einziehen, um diese an den Corona-Belastungen zu beteiligen. Das sind 2022 immerhin 60 Millionen Euro, im Jahr darauf sogar 95 Millionen Euro. Auch die Stadt Brandenburg wird dafür ihr Säckel öffnen müssen.

Von Moritz Jacobi