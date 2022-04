Brandenburg/H

„Es sind Bomben geflogen. Ich konnte mit meinem Kind nicht mehr in Odessa bleiben“, sagt Leana Manchuk, die vor einigen Wochen in Brandenburg an der Havel ankam. Ihre Heimatstadt am Schwarzen Meer hat die Künstlerin gemeinsam mit einer Freundin und ihrem fünfjährigen Sohn verlassen.

Geflohen nach Deutschland vor dem russischen Angriffskrieg - und um endlich wieder ihren Beruf ausführen zu können: „Als Akrobatinnen sind wir darauf angewiesen herumzureisen“, erklärt Leana Manchuk auf Englisch. Beim Circus Maximus haben sie, ihr Kind und ihre Freundin Lidiia Kovalenko ein neues Zuhause gefunden. Ihren Mann musste sie zurücklassen. Eine Trennung, die ihr sichtlich wehtut. Da seine Großmutter deutsch ist, hatten sie schon vor der Flucht eine erste Anlaufstelle.

„Sie haben Zuflucht bei uns gesucht“, sagt Lilli Weisheit, die über eine Bekannte von den beiden Akrobatinnen hörte, „wir haben sie mit offenen Armen bei uns aufgenommen.“ Mit ihrem Mann Renaldo Weisheit führt sie den Zirkus seit mehreren Jahren. Auftreten konnten sie wegen der Pandemie aber kaum. „Das hat uns sehr zu schaffen gemacht“, sagt Weisheit, „wir sind froh, dass wir wieder Gastspiele geben dürfen und die Menschen so langsam das Vertrauen zurückgewinnen, zu den Vorstellungen zu kommen.“

Den Zuschauern bietet die Zirkusfamilie ein buntes Programm mit Akrobatik, Komik und zeitgemäßer Pferdedressur, wie Zirkusdirektor Renaldo Weisheit betont. Ein Programmpunkt, auf den er besonders stolz ist, ist der Akrobat Sebastian Rivera. Der Kolumbianer lässt im Finale eines jeden Abends die Zuschauer staunen, wenn er hoch im Kuppelzelt in neun Metern Höhe auf dem laufenden Rad Seilsprünge macht. Mit seiner Hochseilkunst trat der Akrobat schon bei dem Zirkusfestival von Monte-Carlo auf.

Circus Maximus in Brandenburg an der Havel Bis zum 1. Mai ist der Circus Maximus in Brandenburg an der Havel. Danach zieht er weiter nach Wusterwitz und Coswig. Die Gastspiele finden um 16 Uhr statt. An Sonntagen um 14 Uhr. Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag. Am Montag ist Familientag, donnerstags können Kinder außerdem beim Zirkus mitmachen und lernen, wie echte Akrobaten arbeiten.

Auch die beiden ukrainischen Akrobatinnen proben für die nächste Vorstellung: In funkelnden Kostümen und eleganten Hochsteckfrisuren zeigen sie voller Begeisterung, was man alles mit einem Hula-Hoop-Reifen anstellen kann. In der Manege macht Lidiia Kovalenko Spagat in einem körpergroßen Reifen. „Wir sind sehr glücklich, dass wir hier sein dürfen“, sagt die Akrobatin aus Odessa.

Clown Zampano sorgt für Stimmung in Brandenburg an der Havel

Währenddessen wirft sich Angelo Weisheit in Clownsschale: „Wenn man Clown spielen will, dann muss man auch privat ein Clown sein“, erklärt der 20-Jährige, während er sich die Fliege bindet. Schon als Kind habe er diese Rolle eingenommen. Dem Publikum zeigt er als Clown Zampano seine Jonglierkunst: „Ich liebe es einfach, die Menschen zum Lachen zu bringen.“ Seinen Vater und Zirkusdirektor Renaldo Weisheit unterstützt er bei der Pflege der Zirkustiere.

Zirkusgeschichte geht zurück bis ins Jahr 1631

„Wir entstammen einer langen Tradition, die sich über Generationen hinweg in verschiedene Zirkusse aufgeteilt hat“, sagt Renaldo Weisheit. Bis ins Jahr 1631 reicht die Geschichte: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer neuen Zeltanlage wieder in unserer Heimat präsent sein können.“ Der Circus Maximus stammt aus Magdeburg, verbrachte die Pandemie zur Überbrückung aber vor allem in Österreich.

Das Pferdeballett übt Weisheit mit holländischen Friesen und ägyptischen Vollbluthengsten ein. „Oftmals werden Zirkusse so hingestellt, dass sie ihre Tiere nicht anständig behandeln würden“, sagt Weisheit. Diese Vorwürfe weist er zurück: „Tiere muss man lange beobachten, um herauszufinden, was ihnen Spaß macht“, sagt der Zirkusdirektor. Er gebe ihnen so viel Zeit, wie sie brauchen, lasse sie nur das machen, womit sie sich wohlfühlen.

Circus Maximus in Brandenburg an der Havel

Der Circus Maximus gastiert noch bis zum 1. Mai in der Schleusener Straße. Ronaldo Weisheit führt ihn bereits in sechster Generation und ist für rund 15 Mitarbeiter verantwortlich. Hinzu kommen noch einmal etwa 20 Tiere - vom als Löwe verkleideten Mops, über eines der kleinsten Ponys der Welt bis hin zu Pferden und bunt gescheckten Dromedaren aus Marokko.

Von Franziska von Werder