Wie geht es Unternehmerinnen aus der Region in der andauernden Corona-Krise? Im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche, die im Jahr 2021 unter dem Motto „Superheldinnen am Limit“ steht, versuchen Frauen in Führungspositionen kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie Freiberuflerinnen und Selbstständige in einer Online-Talkrunde Antworten auf diese Fragen zu finden.

Das Brandenburger Unternehmerinnen-Netzwerk stellt – in Kooperation mit der Technischen Hochschule Brandenburg und dem Streamquartier – im Livestream am Dienstag, 16. März, von 15 bis 17 Uhr tatkräftige Unternehmerinnen vor, die ihre nicht nur persönlichen Formen des Umgangs mit der Krise gefunden haben und damit positiv in die Zukunft schauen. Moderiert wird die Runde von Diana Bading und Doris Reimann. Einleitende Wort kommen von Monika V. Martinčević.

Wenn der Catering-Service flachfällt, werden Outdoor-Lunchpakete für die Kita in der Wechselbetreuung gepackt. Wenn man als Geschäftsführerin in der Industrie eine insolvente Firma übernimmt, lernt man plötzlich auch die Vorteile der pandemiebedingten Entschleunigung zu schätzen. Aber was macht man, wenn die Gründung des eigenen Reisebüros in den Beginn der Pandemie fällt?

Wie geht man mit 600 Testungen im Monat in der Altenpflege um, ohne den Mut zu verlieren? Und welche Vorteile hat man bei der Gründung einer Sprachschule in diesen Zeiten? Antworten auf diese Fragen und vor allem Inspiration für andere, die mit dem Problemen der Pandemie zu kämpfen haben, gibt es in der Talkrunde an der Janine Krause (Urlaubswerkstatt), Antje Rügen (Antjes Gaumenfreuden), Dana Minor (HZD Druckguss Havelland GmbH), Eilyn Pape (Geschwister Pape), Kristin Ahlborg (Sprachschule Ahlborg) und Leona Heymann (IHK Potsdam) teilnehmen.

Zugriff auf den Livestream am Dienstag, 16. März, ab 15 Uhr gibt es auf der Plattform Twitch unter www.twitch.tv/streamquartier sowie auf der Youtube-Seite des Unternehmerinnen-Netzwerks im Land Brandenburg unter www.youtube.com/channel/UCJn0FPkUdiA0kj-bIBivjcA. Die Veranstaltung ist kostenlos.

