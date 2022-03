Brandenburg/H

Seit Jahresanfang im gleitenden Übergang, ab 1. April wird es dann ernst. Lisa Weigel übernimmt die komplette Leitung der Lehrbereiche Mensch und Gesellschaft sowie Kunst, Kultur und kreatives Gestalten an der Brandenburger Volkshochschule. Auch die Organisation von Kursangeboten des Ferienprogramms der „jungen VHS“ zählt zu ihren Aufgaben.

Breites Spektrum an Kompetenzen und Referenzen

Erfahrung bringt die aus Genthin stammende Wahl-Brandenburgerin reichlich mit. Nachdem sie in Bielefeld und Osnabrück Management in Nonprofit-Organisationen studiert hatte, ging es mit Stationen beim Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sowie beim Bildungsministerium nach Potsdam.

„Ich habe dann gemerkt, dass mich die Arbeit am Ministerium etwas eingeengt hat“, erinnert sich Lisa Weigel, die gern ausgedehnte Radreisen unternimmt. Sie wechselte fortan ins soziale Vereinswesen: erst als Elternzeitvertretung zum Landesjugendring und anschließend in das Projektcontrolling beim Netzwerk Zukunft.

Lisa Weigel leitet die Lehrbereiche Mensch und Gesellschaft sowie Kunst, Kultur und kreatives Gestalten an der Brandenburger Volkshochschule Quelle: Moritz Jacobi

Organisation von mehr als 50 Kursen

Der Wunsch, sich weiterzuentwickeln und neben der reinen Verwaltung auch wieder inhaltliche Arbeit zu leisten, führte sie an die VHS: „Ich wollte mich wieder mehr mit politischer Bildung beschäftigen.“ Nun lebt sie seit März in der Havelstadt und ist für die Organisation von mehr als 50 verschiedenen Kursen in Präsenz und online verantwortlich. Auch das Angebot für die Osterferien will auf die Beine gestellt werden.

Als Nachfolgerin von Isabel Pönichen, die einen beruflichen Neustart in Norddeutschland wagt, hat sie nach ihrer dreimonatigen Einarbeitungszeit durchaus Ideen, die etablierten Formate etwas aufzulockern. Und sagt: „Ich kann mir gut vorstellen, den neuen Standort in Hohenstücken für mehr Kooperation mit Anlaufstellen vor Ort zu nutzen.“

Von Moritz Jacobi