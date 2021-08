Brandenburg/H

Im Fall der schweren Körperverletzung am 7. August am Salzhofufer in Brandenburg an der Havel gibt es gute Nachrichten. Der 17 Jahre alte junge Mann, der an jenem Abend mutmaßlich das Opfer einer Gewalttat wurde, ist inzwischen aus dem Koma erwacht.

Nach Informationen der MAZ befindet sich der Jugendliche aus dem Amt Wusterwitz, der schwere Kopfverletzungen erlitten hat, auf dem Weg der Besserung. Ob er zu dem Geschehen am Salzhofufer schon befragt werden konnte, ist allerdings nicht bekannt.

Intensive Ermittlungen

Doch auch ohne seine Aussage ist die Brandenburger Kriminalpolizei mit ihren intensiven Ermittlungen nach derzeitigem Stand ein erhebliches Stück vorangekommen. Denn inzwischen habe sich ein Heranwachsender in Begleitung eines Anwalts bei der Polizei gemeldet, berichtet Stefanie Wagner-Leppin auf Anfrage.

Nach Angaben der Polizeisprecherin kommt der junge Mann aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse der Kriminalpolizei als Tatverdächtiger der gefährlichen Körperverletzung am Salzhofufer in Betracht.

Zu dem Tatvorwurf hat sich der junge Mann nicht eingelassen, heißt es. Die Ermittlungen werden weiter fortgeführt.

Erfolgreicher Zeugenaufruf

Die Brandenburger Polizei hatte nach der Tat rasch einen Zeugenaufruf gestartet und dadurch tatsächlich auch Menschen gefunden, die bei den Ermittlungen offenbar weiterhelfen konnten.

Der 17-Jährige war am 7. August gegen 19.40 Uhr am Salzhofufer etwa in Höhe des Zugangs zum Humboldthain mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden. Das bewusstlose Opfer wurde auf die Intensivstation des Städtischen Klinikums Brandenburg gebracht.

Von Jürgen Lauterbach