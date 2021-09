Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg an der Havel hat einen handfesten Vergabeskandal. Experten vermuten sogar, dass es der größte seit der Wiedervereinigung ist. Es geht um das „Personaleinsatzplanungssystem SP Expert“, das bei der Feuerwehr eingesetzt werden soll, vor fast vier Jahren beschafft wurde, bis heute nicht funktioniert und die Kommune mittlerweile rund 90.000 Euro für Nachrüstungen und Schulungen gekostet hat. Verantwortlich sein soll Feuerwehrchef und Stadtbrandmeister Mathias Bialek.

Rechnungsprüfer legen Bericht vor

In einem vom Leiter des kommunalen Rechnungsprüfungsamtes, Gero Maas, nun vorgelegten nichtöffentlichen Prüfbericht heißt es wörtlich: „Im Rahmen des Vergabeverfahrens zur Beschaffung eines Personaleinsatzplanungssystems sind zahlreiche Verstöße gegen gesetzliche und dienstrechtliche Bestimmungen zu verzeichnen.“ Beim Beschaffungsverfahren sei Willkür nicht auszuschließen, „sachliche Gründe, die eine Einschränkung des Wettbewerbs durch öffentliche Auftraggeber zulassen, liegen nicht vor“.

Mathias Bialek, Brandrat bei der Feuerwehr Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Vorgesetzte nicht einbezogen

Auch habe Bialek seinen unmittelbaren Vorgesetzten, den damaligen Beigeordneten Michael Brandt (CDU), nicht einbezogen, obwohl „objektiv die Besorgnis einer Befangenheit begründenden Lage“ vorgelegen habe. Es gibt keine vollständige Dokumentation des Vergabeverfahrens, eine nachvollziehbare Wertung der Angebote entsprechend der Vergabeordnung habe nicht stattgefunden, ebenfalls seien unterlegene Bieter nicht über die Entscheidung benachrichtigt worden.

Komplexe Dienstplanung

Doch der Reihe nach: Die Feuerwehr mit ihrem Rund-um-die-Uhr-Schichtbetrieb, mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen und Rechtsvorschriften braucht ein computergestütztes Planungs-Werkzeug, erkennt Maas an. Er beschreibt es nur in komplizierterem Amtsdeutsch: „Die Komplexität einer Dienstplanung unter Beachtung der Rahmenbedingungen hinsichtlich der zu besetzenden Dienstfunktionen während des Schichtbetriebes und der einzuhaltenden Vorgaben des nationalen und europäischen Arbeitsrechts, als auch der geltenden Arbeitszeitverordnung, lässt sich in nachvollziehbarer Weise nur schwer über die Nutzung von Excel-Tabellen in Bezug auf Flexibilität, Fehlerfestigkeit und Revisionssicherheit realisieren.“

Vielfältig sind die Anforderungen an die Brandenburger Feuerwehr. Quelle: Rüdiger Böhme

Amt stimmte Vergabeverfahren zu

Deshalb habe das Rechnungsprüfungsamt auch grundsätzlich einem Vergabeverfahren zugestimmt. Das Amt muss bei allen Investitionen von mehr als 5000 Euro gefragt werden. Bialek durfte über einen Rahmen bis 25.000 Euro verfügen und vergeben. Das tat er dann auch, löste die Bestellung zum Preis von 23.800 Euro am 19. Dezember 2017 aus.

Erstlizenz war von Beginn an zu klein

Die Erstlizenz wurde auf 150 Mitarbeiter festgelegt. Gebraucht hätte Bialek aber eine Lizenz für mindestens 175 Stellen. Dann wäre er aber mutmaßlich über die Grenze gekommen und hätte nicht mehr allein entscheiden dürfen. „Der Vergabe nachfolgend waren nur Teile der Vertragsdaten im Archiv der Vergabedatenbank auffindbar“, konstatieren nun die Prüfer um Maas.

Vorfestlegung auf ein System

Es sei anhand der Aktenlage nicht erkennbar, ob alternative Lösungsmöglichkeiten untersucht wurden. Aus den Unterlagen lasse sich ableiten, dass bereits im Vorfeld des Vergabeverfahrens eine Vorfestlegung auf das Personaleinsatzplanungssystem SP-Expert und auch eine bestimmte Vertriebsfirma dieser Software stattgefunden habe.

Dienstleistungen schon vor Vertrag

Schon im Oktober 2017 – also drei Monate vor Vertragsschluss – habe es Dienstleistungen der Firma Pro Client GmbH zur Datenübernahme in das neue System gegeben. Deshalb sei Willkür nicht auszuschließen, weil davon ausgegangen werden könne, dass Wettbewerb bewusst eingeschränkt wurde.

Gemeinsam im Verein

Befangen dürfte Bialek aufgrund der Tatsache gewesen sein, dass er zweiter Vorsitzender in einem Verein „Anwendervereinigung für DV-gestützte Personaleinsatzplanung e.V.“ ist. Der Geschäftsführer der Pro Client ist als Kassenwart ebenfalls im Vorstand tätig. „Zudem betrieb der Verein Werbung für die drei letztlich zum Angebot aufgeforderten Vertriebsfirmen und die Herstellerfirma“, schreiben die Prüfer.

Vorteile für Mitglieder

Auch habe der Verein mit „Vorteilen für Mitglieder“ aktiv geworben, wenn sie bei den drei Firmen Pro Client, Ximes und Fokus:Zeit bestellen, zudem habe es Rabatte bei Standardschulungen gegeben. Nicht zuletzt residiere der Verein unter der gleichen Adresse wie die Pro Client GmbH. Seit 2015 gesellten sich Ximes und ein Jahr später Fokus:Zeit zu der Adresse im bayerischen Erlangen.

Kontakte vor Dienstantritt

Das dürfte zu Interessenkonflikten bei Bialek geführt haben. Auffällig auch: Der Stadtbranddirektor trat seinen Dienst in Brandenburg an der Havel am 1. Februar 2017 an, bekam aber schon am 30. Januar 2017 eine „Preisinformation der Firma Pro Client GmbH zur Personaleinsatzplanung SP-Expert für 150 Mitarbeiter direkt an Herrn Bialek persönlich gerichtet“, schreiben die Prüfer.

Stellungnahme von Bialek

Am Mittwoch hat die MAZ Bialek mit den Ergebnissen des Prüfberichts konfrontiert. „Ich kann alle Vorwürfe entkräften, das habe ich auch so in meiner Stellungnahme geschrieben. Ansonsten ist das eine schwebende Geschichte, deshalb kann ich nichts weiter dazu sagen.“

Scheller eröffnet Disziplinarverfahren

Oberbürgermeister Steffen Scheller hat sich im ersten Moment schützend vor Bialek gestellt. „Es gab sicherlich Verstöße, aber es gibt aus meiner Sicht keine Anzeichen dafür, dass er in die eigene Tasche gewirtschaftet hat.“

Am Mittwoch allerdings hat er Bialek Berechtigungen für Finanzen entzogen und ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet, lässt er über seinen Sprecher Jan Penkawa ausrichten.

Herablassend zu Rechnungsprüfern

Bialek gilt als äußerst selbstbewusst, Entscheidungen hat er häufig direkt im Oberbürgermeisterbüro gesucht, fast immer an seinem ehemaligen Vorgesetzten Brandt vorbei – beide waren einander bekanntlich in herzlicher Abneigung verbunden. Als bedenklich wird auch angesehen, dass Bialek mit seiner Finanzcontrollerin in einem Haushalt lebt. Die Rechnungsprüfer habe er ziemlich herablassend behandelt, ist zu hören.

Die Prüfer empfehlen in ihrem Resümee dringend, die Personalabteilung und den Antikorruptionsbeauftragten einzuschalten. Das ist nun offensichtlich geschehen.

Von André Wirsing