Brandenburg/H

Die Brandenburger Verkehrsbetriebe (VBBr) und die Stadtwerke Brandenburg (StWB) haben am Montag die zweite StWB-Tram auf die Strecke geschickt. Der Zug ist modernisiert, mit neuem Fensterglas und einer Menge neuer Technik ausgestattet. In der Bahn ist jetzt Platz für sieben Rollstühle. Seit 1995 ist die Straßenbahn schon unterwegs und bewältigte bis zu ihrer Restauration rund 1,7 Millionen Kilometer Gleisstrecke.

Nahezu störungsfrei und wartungsarm war die Tatrabahn in ihrem ersten Leben auf Tour, wie VBBr-Betriebsleiter Rolf Nothnagel sagt. Jetzt war es Zeit, auch ihr eine Verjüngungskur zu gönnen. Hand angelegt haben dazu vor allem regionale Unternehmen, darunter die Glaserei Dommnich, Metallbau Gartensleben und der Malerbetrieb Pritschow.

Seit Montag fährt die 2. StWB-Tram durch die Havelstadt. Am Nachmittag weihten Oberbürgermeister Steffen Scheller (l.), die StWB-Chefs Uwe Müller (r.) und Gunter Haase (2. v. r.) sowie VBBr-Betriebsleiter Rolf Nothnagel mit dem feierlichen Banddurchschneiden die restaurierte Tram ein. Quelle: Rüdiger Böhme

Nachdem vor drei Jahren die erste StWB-Bahn im prägnanten Robert-Heimann-Stil feierlich eingeweiht wurde, fährt nun die zweite auf den Gleisen durch die Havelstadt. Für das passende Design hatten die StWB unter dem Motto „ Elektromobilität in Brandenburg“ einen Ideenwettbewerb auslobt.

Sieger wurde die Brandenburger Agentur „Marketingzeit“ mit ihrem modernen Entwurf, der die Stadt Brandenburg an der Havel, die StWB sowie die VBBr in ein harmonisches Gleichgewicht brachte.

Das Layout stellt ein stilisiertes Liniennetz dar. An dessen Haltepunkten werden mithilfe von Piktogrammen und Texten Botschaften zum Thema Energie und Mobilität in Brandenburg an der Havel vermittelt.

Von Rüdiger Böhme