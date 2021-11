Plaue

10 Uhr morgens an der B1 nach Genthin. Ortsvorsteher Udo Geiseler geht einen Waldweg an der Abzweigung zum Margaretenhof ab. Was er hier sucht, ist nicht schwer zu finden: Plastiktüten, alte Flaschen, Bauschutt und Gartenabfälle, achtlos oder auch ganz wissentlich und vorsätzlich in der Natur entsorgt. Müll-Hotspots wie diesen kennt Geiseler zur Genüge.

„Auf dem weiteren Weg zum Zeltplatz kriegen Sie am Wegrand einen Müllsack voll“, sagt er traurig. Und hat für die bisweilen kriminelle Energie, die hinter mancher Entsorgung steckt, nur Kopfschütteln übrig. „Denn wenn der Müll schon im Auto oder auf dem Hänger ist, kann er genauso gut bei der Mebra entsorgt werden, zweimal pro Jahr sogar kostenlos.“ Scheinbar wissen das viele nicht, oder es ist ihnen egal.

Die Gartenabfälle zu Füßen, der Bauschutt rechts im Hintergrund: Udo Geiseler weiß, wo in seinem Ortsteil immer wieder illegal entsorgt wird. Quelle: Moritz Jacobi

Illegale Kleindeponien in der ganzen Umgebung

Der Brandenburger Detlef Voigt wohnt in der Gartenstadt nördlich der B1. Bei seinen regelmäßigen Läufen durch die Natur trifft der Langstreckenläufer immer wieder auf neue und altbekannte Hinterlassenschaften. Kleinteiligen Müll sammelt er dabei mitunter auch auf. „Man nennt es Plogging, ein Begriff aus Schweden. Es bedeutet, beim Joggen nebenbei auch Müll aufzusammeln“, sagt er. Manche Stellen jedoch kann auch der engagierteste Jogger nicht beräumen.

Etwa am Ochsenberg, vor den Kleingärten westlich der Feuerwehr. Der über Jahre und Jahrzehnte abgeladene Haus- und Gartenmüll bildet hier regelrechte Erdhügel, aus dem Plastikteile, Dachpappe, PVC-Rohre, Flaschen und sonstiger Unrat herausragen. Über einige Ansammlungen sind inzwischen Gehölze gewuchert. „Stellen wie diese begegnen mir hier in der ganzen Umgebung von Plaue“, sagt Voigt. Für ihn ein Ausdruck zunehmender Gewissenlosigkeit.

Regenrinnen, Plastiktteile, Isolierschläuche: Hinterlassenschaften wie diese finden Jogger wie Detlev Voigt regelmäßig in und um Plaue. Quelle: Moritz Jacobi

Zu wenig Müllcontainer für Bootstouristen

Udo Geiseler ist Ortsvorsteher des Brandenburger Ortsteils Plaue. Quelle: Rüdiger Böhme

Einer Umgebung deren touristisches Angebot in zunehmendem Maß vom Wassertourismus profitiert. Und so ist es keine Seltenheit, dass Besucher nach mehrtägigem Aufenthalt auf einem Hausboot zurück an Land keine Möglichkeiten vorfinden, um säckeweise Hausmüll zu entsorgen – der in der Folge allzu oft am Straßenrand abgestellt wird. „Bei allen Erfolgsmeldungen im Tourismus: Hier braucht es vernünftige Strukturen für die Entsorgung“, fordert Udo Geiseler.

Schlosspark: Zustände wie am Salzhofufer

Ein saisonales Problem sind auch feierwütige Jugendliche, die von Frühjahr bis Herbst ihren Partymüll hinterlassen. „Das haben wir leider an den Badestellen, am Zollanleger im Park oder auf dem Tontaubenschießstand ständig“, klagt SPD-Politiker Geiseler. „Da wird bei Rewe eingekauft, der Einkaufswagen gleich mitgeklaut. Erst wird gefeiert bis zum Abwinken und dann alles liegen gelassen.“

Dass der Schlosspark auch im Sommer allenfalls für kurze Zeit vermüllt aussieht, ist nicht nur das Verdienst der städtischen BAS und des Umweltamts, die bei Hinweisen schnell reagieren. „Auch engagierte Ehrenamtler wie die Mitglieder des Schlossparkvereins sowie die Leute vom Bürgerverein um Torsten Braun halten den Park sauber“, lobt der Ortsvorsteher.

Forderung nach Sicherheitspartnerschaft

Gleichwohl fordert er ein entschlossenes Handeln im Rathaus. Zum Beispiel eine Kooperation von Polizei und Ordnungsamt: „Das hieß vor Jahren mal Sicherheitspartnerschaft und war ein gutes Unterfangen, um gezielt vor Ort aufzutauchen und eine klare Ansprache zu machen.“ Eine hoheitliche Aufgabe also, die heute von Bürgern mit Zivilcourage übernommen wird.

Im Jahr 2020 wurden im Zuständigkeitsbereich der Stadt Brandenburg fast 190 Tonnen illegale Abfälle erfasst, nach Angaben der Stadtverwaltung ein Anstieg von über 20 Prozent im Vergleich zu 2018. Vor allem die Entsorgung des vielen Hausmülls kommt die Kommune teuer zu stehen. Eine Viertelmillion Euro jährlich kostete die Entsorgung illegaler Abfälle zuletzt.

Alte Linoleumreste, vor langer Zeit achtlos entsorgt und stark verwittert. Am Ochsenberg in Plaue wird man schnell des Mülls fündig. Quelle: Moritz Jacobi

Von Moritz Jacobi