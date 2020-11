Brandenburg/H

Die neue Oberschule unter dem Dach des Gebäudes vom Oberstufenzentrum Alfred Flakowski ist beschlossene Sache. Die Stadtverordneten haben dafür am Mittwochabend einstimmig votiert. Jetzt muss nur noch das Bildungsministerium die Neugründung genehmigen. Dazu gebe es allerdings bereits umfangreiche Vorabstimmungen mit Potsdam, sagte Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Schulquartier ist nur befristet

Die neue Schule startet zum Schuljahr 2021/22 mit zwei siebten Klassen. Jedes Jahr kommen zwei Klassen hinzu. Allerdings nicht unbegrenzt: CDU und Freie Wähler setzten gemeinsam einen Änderungsantrag durch, nach dem bis Ende 2023 feststehen soll, wann und wo ein neuer Schulstandort entsteht, zu dem die Oberschule umzieht. Möglicherweise wird dort auch noch eine neue Grundschule gebaut. FW-Fraktionschef Dirk Stieger, begründete die beschlossene Befristung damit, dass keine Verdrängungseffekte einer aufwachsenden Oberschule zu Lasten des OSZ entstehen.

Zusagen für renovierte Räume

Scheller sagte zu, die neue Schule und auch einen neuen Standort in den gerade zurückgestellten Schulentwicklungsplan aufzunehmen. Klaus Hoffmann ( Bündnisgrüne) sagte: „Wir haben bislang vielleicht nicht die optimale Lösung, aber die derzeit einzig machbare.“ Gleichwohl regte er an, bis zum neuen Schuljahr die Klassenräume in der Caasmannstraße herzurichten. Scheller sagte, das Geld dafür sei da, im Unterhaltungsfonds für Oberschulen seien 30 000 Euro zusätzlich eingestellt. Zudem könnten die Stadtverordneten noch Einfluss über den Wirtschaftsplan des kommunalen Liegenschaftsbetriebs GLM nehmen.

OSZ bleibt bestehen

Das Flakowski-OSZ bleibt am Standort und in seiner Abteilungsstruktur vorerst unverändert bestehen. Das ist so in den Beschlüssen eindeutig formuliert. Ursprünglich wollte die Verwaltung die beiden OSZ fusionieren, um Platz in der Caasmannstraße ausschließlich für die Oberschule zu haben. Das ist nun vom Tisch, die Stadt muss neu bauen.

Von André Wirsing