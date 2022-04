Brandenburg an der Havel: Wachschutz entdeckt Schmierereien am Nicolaiplatz

Brandenburg/H

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Brandenburg an der Havel einen vermutlich erheblichen Sachschaden mit Schmierereien angerichtet. Das teilte die Polizei am Mittag mit.

Demnach besprühten die Täter die Fassade eines Verwaltungsgebäudes am Nicolaiplatz „mit undefinierbaren Schriftzügen“, wie es aus der Inspektion hieß.

Polizei in Brandenburg an der Havel untersucht den Tatort am Nicolaiplatz

Ein Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens habe die Schmierereien um 2.20 Uhr entdeckt und eine Anzeige erstattet, teilte die Polizei weiter mit.

Die Beamten untersuchten laut Inspektionsbericht den Tatort und entdeckten eine von den Tätern zurückgelassene Spraydose, die sie als Beweismittel sicherstellten. Zudem fotografierten sie die Schmiererein an dem Gebäude.

Die genaue Summe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Kripo untersucht jetzt den Fall.

Von MAZonline