Brandenburg/H

Am Donnerstag wird eine Findungskommission nichtöffentlich in einer ersten Runde sechs Kandidaten für den Posten des Intendanten des Brandenburger Theaters (BT) unter die Lupe nehmen. Dem Gremium gehören an: Christine Flieger, Geschäftsführerin des BT, die Aufsichtsräte Birgit Patz (Linke), Klaus Hoffmann (Grüne) und Udo Geiseler (SPD), Cerstin Gerecht als Referatsleiterin Kunst und Musik sowie Florian Vogel als künstlerischer Leiter des Frankfurter Kleist-Forums.

Orchester wird in Rheinsberg vom Vorstand informiert

Kommende Woche will das Gremium nach einer zweiten Runde mit den drei Erstplatzierten aus diesen seinen Favoriten oder seine Favoritin küren und diese dann Aufsichtsrat und Gesellschafter vorstellen. Die Recruiting-Firma „Kulturexperten“ hat die nur knapp 30 Bewerbungen gesichtet und Interviews geführt und darüber die Findungskommission unterrichtet. Am Montag ging dann digital der Kommission der Link zu den Unterlagen für die Bewerber zu, die sich Donnerstag vorstellen.

Ganz ohne Ärger wird das Verfahren wohl nicht über die Bühne gehen. Derzeit proben die Brandenburger Symphoniker unter Leitung ihres früheren Chefs Peter Gülke „Fidelio“ in Rheinsberg.

Fast zwei Drittel der Theatermitarbeiter gehören zum Orchester

Dort wurde das Ensemble, das mit den Musikern und zum Orchester gehörenden Angestellten etwa zwei Drittel der BT-Belegschaft stellt, darüber informiert, dass sie nicht in die Intendantenauswahl eingebunden werden. In einer Mail berichtete der Orchestervorstand über ein Telefonat mit der Firma „Kulturexperten“, die mit der Kandidatensuche und Vorauswahl beauftragt wurde.

Stimmungsbild des BT: Oliver Tardy, Christine Flieger und Frank Martin Widmaier (v.li.) iim Sommer 2020 bei einer Pressekonferenz. Quelle: Rüdiger Böhme

Darin heißt es: „Wir haben erfahren, dass die Findungskommission unter der Leitung von Frau Flieger (...) entschieden hat, dass sowohl der designierte Chefdirigent Tardy, als auch das Orchester aus der Findung ausgeschlossen werden müssen.“ Man habe deutlich gemacht, dass der Modus „intransparent und damit für uns inakzeptabel ist.“

Was bei den Musikern für Empörung sorgte: Die Kulturexpertin „hat deutlich gemacht, dass sie die Missstimmung bei uns versteht aber hofft, dass wir dies noch ein wenig dem Orchester gegenüber zurückhalten, bis die ersten Entscheidungen durch sind.“

Das Misstrauen ist groß, die Stimmung angespannt

Fakt ist: Das Orchester und die BT-Geschäftsführung trauen einander nicht. Keine Seite lässt an der anderen ein gutes Wort, das geht seit vielen Monaten so. Tardy ist seit Monaten nicht von der Geschäftsführung kontaktiert worden, obwohl ihm zugesichert wurde, er werde am Verfahren beteiligt, wie es in der Struktur vorgesehen ist.

Frank Martin Widmaier und Christiane Flieger in guten Tagen. Auch Widmaier hat sich beworben. Allein – er hat kaum Außenseiterchancen, obwohl er emsig bemüht war Unterstützer zu finden. Quelle: Stöhr-Strauch

Mit Skepsis scheint man das Verfahren auch im Kulturministerium zu verfolgen. Wie aus dem Umfeld der Kulturministerin Manja Schüle (SPD) verlautet, sollen sich auch die Kulturabteilungsleiterin im Ministerium, die Ministerin selbst und der Landesmusikrat sich für einen Bewerber ausgesprochen, der dann aber nicht einmal von der Findungskommission eingeladen wurde. Und das, obwohl dieser bestens in der Kultur des Landes verankert sei.

Gut zwei Drittel der Theaterförderung kommen vom Land

Das habe, wie es hieß, die Ministerin verwundert. Allerdings respektiere sie die kommunale Selbstverwaltung. Das Land bezahlt fast 80 Prozent der Zuschüsse für das BT. Pro Jahr rechnet das Haus mit einem Etat von etwa 8,5 Millionen Euro. In den Corona-Jahren war davon öffentlich bisher wenig zu sehen.

Peter Gülke, der ehemaliger Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker, wird in Rheinsberg gefeiert. Zum Abschied als Chefdirigent im Juni 2020 klagte er: „Das Brandenburger Theater befindet sich in einer extremen Schieflage.“ Es mache ihn traurig, von der Geschäftsführung zur Unperson gemacht worden zu sein. Quelle: Henry Mundt

Als Erklärung für die Ablehnung des Bewerbers hieß es aus der Brandenburger Findungskommission, der Bewerber habe zwar mit Kultur zu tun und habe als Musiker die explizit geforderte Orchestererfahrung, arbeite seit Jahren aber nicht mehr im Theater.

Sechs Bewerber werden gehört, drei kommen weiter

Nicht in jedem Fall scheint man so stringent ablehnend: Ein für Donnerstag eingeladener Bewerber beispielsweise hat zwar im Corona-Winter 2020 die Geschäftsführung eines Orchesters übernommen, kümmerte sich zuvor aber eher um die Pressearbeit und künstlerisches Projektmanagement. Eine andere Bewerbung wurde trotz weitgehend fehlender Musikerfahrung mit einer Einladung geadelt.

SPD-Chef Daniel Keip bestätigte gegenüber der MAZ, dass auch ihn die Besorgnis der Ministerin erreicht habe. OB Steffen Scheller sagte zur MAZ, er werde das Gespräch mit Manja Schüle suchen, könne an dem Auswahlverfahren aber keinen Fehler entdecken.

Streit im Theater dauert seit Jahren an

Das BT ist seit Jahren wegen internen Streits in den Schlagzeilen. Vor zwei Jahren übernahm, aus der Finanzverwaltung des Rathauses kommend, auf Wunsch des OB Steffen Scheller (CDU) Christine Flieger die Geschäftsführung.

Sie überwarf sich in der Folge mit dem damaligen Chefdirigenten Peter Gülke, dessen Nachfolger Olivier Tardy und zuletzt im Mai 2021 auch mit dem von ihr eingestellten Künstlerischen Leiter Frank Widmaier. Eine ganze Reihe von Mitarbeitern wurde zudem gekündigt, andere verließen freiwillig das Haus oder sind auf der Suche.

Doppelspitze und Struktur sind nicht verhandelbar, macht Scheller klar

Tardy hatte eine Zusammenarbeit mit Flieger ohne Zuordnung von Budgets und Verantwortlichkeiten abgelehnt und eine Vertragsunterzeichnung mit dem BT für ein Jahr ausgesetzt. In dieser Zeit – so war es Schellers Plan, mit dem er Tardy halten will – sollte die Kultur-Beratungsfirma Metrum einen Vorschlag für eine personelle und inhaltliche Neuaufstellung erarbeiten. Metrum-Chef Peter Gartiser präsentierte nach einer schonungslosen Analyse der Missstände Ende Mai einen Lösungsansatz.

So soll das BT soll künftig von einer Doppelspitze geführt werden, die aus einem Intendanten und einem kaufmännischen Geschäftsführer besteht. Auf Augenhöhe sei den beiden Mitgliedern der Geschäftsleitung der Chefdirigent zugeordnet. Scheller als Gesellschafters hatte klar gemacht, die Stadt werde den Empfehlungen der Metrum folgen.

Von Benno Rougk