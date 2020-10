Brandenburg an der Havel: Warnstreik mit leicht angezogener Handbremse

Brandenburg/H

Seit dem frühen Morgen läuft der Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi an diesem Freitag die Beschäftigten von vier Betrieben und Dienststellen in Brandenburg an der Havel aufgerufen hat. Im Vergleich zu früheren Arbeitskämpfen vor der Coronazeit erweckt er den Eindruck, dass er mit leicht angezogener Handbremse geführt wird.

So weit bekannt wurde, gibt es allenfalls im städtischen Klinikum Störungen im Betriebsablauf.

Anzeige

Die Brandenburger Stadtverwaltung wird im Rahmen der Tarifauseinandersetzung zwar ebenfalls befristet bestreikt. Doch die publikumsintensiven Abteilungen sind davon offenbar nicht betroffen.

„Die Arbeit im Bürgerservice, in der Zulassungs- und der Führerscheinstelle läuft normal. Dort hat niemand die Arbeit niedergelegt“, berichtet Rathaussprecher Jan Penkawa. Verdi reklamiert allerdings auch gar nicht für sich Absicht, die ganze Verwaltung lahmzulegen. Man wolle vielmehr ein Zeichen setzen.

Im Bürgerservice des Rathauses läuft der Betrieb trotz des Streikaufrufes normal weiter. Warten lohnte sich also. Quelle: Rüdiger Böhme

Klinikum : Streikbeteiligung sehr gering

Auch im städtischen Klinikum halten sich die Folgen des Warnstreiks nach Angaben der Klinikleitung in Grenzen. „Es fehlen nur wenige Mitarbeiter, die Streikbeteiligung ist sehr gering“, sagt Klinikum-Sprecher Björn Saeger. Nicht im ganzen Klinikum, aber in einzelnen Bereichen seien Beschäftigte nicht erschienen.

Verdi : Kollegen in den OP-Saal geschickt

Das Operationsprogramm läuft zwar mit reduziert, doch es finden einige Operationen statt. „Wir haben zur Absicherung immerhin fast zehn Kollegen von uns in den OP-Trakt schicken müssen“, versichert Verdi-Mitglied und Betriebsrat Oliver Kuhlmey.

Das Krankenhaus hatte vor dem Streiktag mehrere geplante Operationen abgesagt und die betroffenen Patienten entsprechend kurzfristig informiert.

Außer der Stadtverwaltung und dem Klinikum in der Hochstraße hat Verdi auch die Mitglieder beim städtischen Wasserunternehmen Brawag und des Wasser- und Schifffahrtsamtes seit Dienstbeginn zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, um der Tarifforderung von 4,8 Prozent mehr Gehalt Nachdruck zu verleihen.

Delegationen der bestreikten Betriebe haben sich seit dem Vormittag auf dem Nicolaiplatz versammelt. Vertreter der Gewerkschaft sprachen dort zu etwa hundert Menschen.

Auch Brawag-Arbeiter legten die Arbeit nieder. Ihre Autos stehen aber im Hintergrund für den möglichen Notfalleinsatz bereit. Quelle: Rüdiger Böhme

Brawag-Facharbeiter stehen für Notfall bereit

Von der Brawag sind zwölf Beschäftigte zu der Versammlung gekommen und halten ihr Plakat hoch. „Wir haben seit mehreren Jahren nicht gestreikt“, berichtet Manuel Scharner, der beim städtischen Wasserversorger stellvertretender Betriebsratsvorsitzender ist. „Der Streik ist wichtig“, sagt er. „Aber Wasser und Abwasser müssen trotzdem laufen. Das gehört zu unserem Berufsethos.“

Autos der Brawag stehen also bereit. „Wir Facharbeiter sind in Bereitschaft und fahren bei einem Not- oder Störfall sofort los“, versichert Manuel Scharner. Nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch Verdi habe sich vorab vergewissert, dass er Notfall abgesichert wäre.

Keip : „Verbale Aufrüstung war unnötig“

Unter den Gästen der Streikversammlung befanden sich sieben Linke und außerdem Mitglieder von SPD und DKP. Brandenburgs SPD-Chef Daniel Keip lobt das städtische Klinikum zwar für seine vorbildliche Rückkehr in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes und kann mangelndes Verständnis der Arbeitgeberin für diesen Warnstreik nachvollziehen.

„Aber die verbale Aufrüstung im Vorfeld des Streiks war unnötig“, sagt Keip an die Adresse der Brandenburger Klinikleitung. Mit persönlichen Vorwürfen solle man sich zurückhalten. Wer an diesem Tag streikt, tue dies auch für die Beschäftigten aus Betrieben ohne Tarifbindung oder Unternehmen mit wenigen Gewerkschaftern oder Mitbestimmung.

Auseinandersetzung im Vorfeld

Die Betriebsleitung des Klinikums und der Kommunale Arbeitgeberverband hatten das Verhalten der Gewerkschaft in den Tagen vor dem Warnstreik deutlich kritisiert und ihre Enttäuschung nach den Anstrengungen des Arbeitgebers Klinikum in der jüngsten Vergangenheit etwa beim Entlastungstarifvertrag zum Ausdruck gebracht.

Verdi hat diese Kritik an sich abtropfen lassen und ihrerseits kritisiert, dass das Brandenburger Krankenhaus wochenlang die Gesprächsangebote zu einer Notfallvereinbarung im Klinikum ausgeschlagen habe.

Von Jürgen Lauterbach