Brandenburg/H

Das Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof GZB wird das neue „Impfzentrum“ von Brandenburg an der Havel. Das große Impfzentrum im Stahlpalast wird nur noch bis zum 30. September betrieben, auch das Städtische Klinikum wird ab diesem Zeitpunkt keine „Laufkundschaft“ mehr impfen.

Die Impfstelle im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof GZB ist direkt im Atrium untergebracht. Quelle: André Wirsing

Anlaufstelle GZB am Hauptbahnhof

Dennoch sollen Menschen die Möglichkeit haben, sich unkompliziert und ohne Anmeldung Schutzimpfungen gegen das Corona-Virus verabreichen zu lassen. Die Spitzen von Stadtverwaltung und Klinikum haben sich deshalb darauf geeinigt, das GZB als Impf-Anlaufstelle anzubieten. „Das ist verkehrstechnisch gut mit allen Verkehrsmitteln zu erreichen, wir wollen es ab Oktober auch terminfrei halten, so dass jeder zu den Öffnungszeiten vorbeikommen kann“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa.

Auch viele Ärzte impfen weiter

So gebe es mittelbar eine kommunale Anlaufstelle, zudem werden Corona-Schutzimpfungen von der übergroßen Mehrzahl der Arztpraxen in der Stadt angeboten, nachdem auch die letzten Fragen zu Vergütungen und Versicherungen geklärt sind.

Anja Schalinski und Markus Weigt empfangen die Impflinge und geben auch die QR-Codes nach der Immunisierung heraus. Quelle: André Wirsing

Viele Zehntausend Impfungen

Die Kommune Brandenburg an der Havel hat die Trägerschaft für die Impfkampagne zum 1. Juli von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg KVBB übernommen und unter Federführung des Deutschen Roten Kreuzes gemeinsam mit Johannitern und Arbeiter-Samariter-Bund das Impfzentrum Stahlpalast betrieben – hier gab es bislang fast 70.000 Impfungen. Parallel wurde am Städtischen Klinikum geimpft – inzwischen gab es hier etwa 18.000 Dosen.

Diesen Monat noch im Stahlpalast

„Wir haben den Mietvertrag für den Stahlpalast fristgerecht zum 30. September gekündigt“, sagt Penkawa. Seit dem 4. September wird dort bis zum Monatsende der Impfstoff Johnson & Johnson abgegeben, weil dieser nur einmal verabreicht werden muss und keine Zweitimpfung notwendig ist. Kurzfristig wurde am Mittwoch entschieden, ab sofort auf Wunsch auch weiter die Erstimpfung mit BionTech im Stahlpalast anzubieten. Die Geimpften bekommen danach einen Flyer mit den Informationen zur Zweitimpfung im Gesundheitszentrum.

Ute Rüdig klärt die Patienten vor der Impfung auf. Quelle: André Wirsing

Außen-Aktionen laufen aus

„Es war auch gut, dass wir gemeinsam mit dem Klinikum und den anderen Partnern Außen-Aktionen zum Impfen in Wohngebieten und in Einkaufszentren gestartet haben, die waren insgesamt ein Erfolg, am Ende wurde das Interesse allerdings geringer“, sagt Penkawa.

Booster für Kohorten

Im Städtischen Klinikum sei ein Terminmanagement für einzelne Brandenburger nur extrem schwierig zu handhaben, deshalb werde gerade geprüft , ob im Krankenhaus wieder große Kohorten wie Rettungsdienst oder Feuerwehr sowie medizinisches Personal geimpft werden können, falls es eine Empfehlung zur Auffrischungsimpfung (Booster) gebe.

Das Gesundheitszentrum (MVZ) am Brandenburger Hauptbahnhof befindet sich in der Johann-Carl-Sybel-Straße, benannt nach dem Stadtphysikus Johann Carl Sybel (1775-1833), der zum Beispiel im Kampf gegen die Pocken segensreich in Brandenburg an der Havel und darüber hinaus wirkte. Quelle: Heiko Hesse

Zentral im Gesundheitszentrum

Die Corona-Impfstelle im GZB liegt ganz zentral, nämlich ebenerdig mitten im Atrium. Es gibt dort zwei Impfstraßen, alles ist sehr kompakt, lange Wege werden vermieden. Da es im Haus mehr als 30 Praxen gibt, wechseln sich die Ärzte fürs Impfen und für die medizinische Aufklärung ab. Es ist immer jemand da, weil eine Art „Dienstplan“ geführt wird, sagt am Mittwoch Ute Rüding, die eigentlich in der Nuklearmedizin arbeitet, nun aber über Wirkstoff und Nebenwirkungen aufklärt.

Vom Beetzsee-Center zum Hauptbahnhof

An diesem Nachmittag erwartet sie noch einen ganzen Schwung an Impflingen – nämlich alle diejenigen, die sich am 6. August im Beetzsee-Center die erste Spritze verabreichen ließen, kommen nun zur zweiten Immunisierung.

Von André Wirsing