In Potsdam-Mittelmarks Schulen ist im Schnitt jede siebte Lehrkraft wegen Krankheit, Quarantäne, Schulschließung oder Distanzunterricht abwesend. Hinter diesem Trend bleibt Brandenburg an der Havel leicht zurück. Das geht aus Daten des Landesbildungsministeriums hervor, die der MAZ vorliegen.

Demnach waren zum Stichtag 17. Januar knapp 10 Prozent der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen der Stadt krankgeschrieben. Weitere drei Prozent fehlten aus anderweitigen Gründen, etwa Quarantäne. Bei den Schülern lag die Quote der Krankmeldungen bei 7 Prozent, insgesamt fehlte jeder achte, was dem Landesdurchschnitt von 12,9 Prozent entspricht.

Stühle auf dem Tisch - leeres Klassenzimmer einer Grundschule , geschlossen aufgrund Coronavirus Pandemie Quelle: Jörn Wolter.

Unklar bleibt, wie viele Ausfälle auf Corona-Infektionen zurückgehen: „Angaben zur Krankheit werden nicht erhoben“, sagt Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld. Es sei jedoch davon auszugehen, dass der Krankenstand aufgrund der pandemischen Lage erhöht ist. Zudem ist die Verteilung der Krankenstände sehr ungleichmäßig, in einigen Schulen fehlen überhaupt keine Lehrer.

Sylvia Endler von der Fontane-Grundschule bestätigt: „Bei uns fehlen momentan nur 15 Schüler aufgrund positiver PCR-Testergebnisse und 35 vorläufig wegen positiver Schnelltests. Sechzehn Kinder befinden sich in Quarantäne. Lehrkräfte fehlen keine, der Unterricht kann planmäßig durchgeführt werden.“

Die Schulleiterin ist für 16 Klassen und insgesamt 397 Grundschüler verantwortlich. „Wir sind sehr zufrieden, dass Eltern und Schüler das Testangebot sehr ernst nehmen. Auch sind einige unser Schüler im Alter von zwölf Jahren bereits geimpft“, so Endler weiter.

Am Wredowplatz steht die städtische Theodor-Fontane-Grundschule. Quelle: Rüdiger Böhme

Tägliche Corona-Tests zeigen Erfolge am Domgymnasium

Auch am Evangelischen Domgymnasium hat man dank einer kooperativen Schüler- und Elternschaft und engmaschiger Testung das Ausfallrisiko gut im Griff. „Wir haben unsere Schülerschaft für das Thema sensibilisiert, und ein Teil ist bereits doppelt geimpft“, berichtet Leiter Winfried Overbeck. Die freiwillige, tägliche Testung von Schülern und Lehrern sei das Mittel der Wahl, um so lange wie möglich am Präsenzunterricht festzuhalten.

Deshalb hat sich Overbeck von Anfang an für die Testpflicht ausgesprochen. Die Strategie scheint aufzugehen: Lediglich eine einzige Lehrkraft ist am Domgymnasium aktuell krankgeschrieben. „Wir sind dem Land sehr dankbar dafür, dass die Beschaffung von und Belieferung mit Schnelltests so gut funktionieren“, sagte Overbeck.

Dr. Winfried Overbeck, Leiter des Evangelischen Domgymnasiums. Quelle: Jacqueline Steiner

Wie Amadeus Janio von der Pressestelle des Bildungsministeriums ausführt, liegen die Fallzahlen bei den Grundschülern zwar etwas höher als die der Jugendlichen an weiterführenden Schulen, diese Unterschiede spiegelten sich jedoch nicht in den Hospitalisierungsinzidenzen wieder, die für beide Altersgruppen auf niedrigem Niveau verbleiben. Eine Verlängerung der Winterferien, ähnlich dem vorgezogenen Ferienbeginn zum Ende letzten Jahres, ist deshalb nicht vorgesehen.

Vielmehr gilt ab 7. Februar eine höhere Testfrequenz. Wie das Bildungsministerium ankündigte, hatte Ende Dezember ein Anbieter den Zuschlag für die Bereitstellung von Schnelltests an Schulen erhalten. Für die Zeit nach den Winterferien sollen die Bestände für fünf wöchentliche Schnelltests pro Schüler und Lehrer reichen und die tägliche Testung für die gesamte Schulwoche damit verbindlich werden.

Zudem bleibt die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 5, 7 und 8, der Leistungs- und Begabungsklassen sowie an den Förderschulen auch nach den Winterferien aufgehoben. Von der Möglichkeit, sein Schulkind zu Hause zu lassen machen bislang jedoch nur sehr wenige Eltern Gebrauch, etwa weil ein Familienmitglied schwer erkrankt ist.

Von Moritz Jacobi