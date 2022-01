Brandenburg/H

Das Ende für die Weihnachtsbäume naht. Die Entsorgung in der Stadt Brandenburg geht dieses Jahr vom 17. bis 27. Januar über die Bühne. Die Bäume müssen am Abfuhrtag ohne Baumschmuck und Lametta bis 6 Uhr zur Abholung bereit gelegt werden. Die Stadt will, dass große Weihnachtsbäume auf eine Stücklänge von maximal 1,50 Meter zerkleinert werden. Den genauen Abfuhrtermin können die Brandenburger laut Meldung der Verwaltung im Abfalltourenplan online unter www.stadt-brandenburg.de einsehen. Wichtig ist: Der Baumschmuck ist komplett zu entfernen.

Von MAZ