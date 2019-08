Brandenburg/H

Die Trauben auf dem Marienberg haben genug Sonne eingefangen. Deshalb geht in den letzten Augusttagen die Weinlese los. Über 30 Mitarbeiter der Lebenshilfe-Werkstatt in Brandenburg waren aktuell zwischen den Rebstöcken zur Ernte unterwegs.

Bereits jetzt weist der Solaris ein Mostgewicht von mehr als 115 Grad Oechsle auf – und das bei guter Säure, die deutlich über 7 Gramm je Liter liegt. Diese außergewöhnlichen Werte versprechen ein hervorragend ausgewogenes Süße-Säure-Verhältnis. Der Johanniter, die zweite Rebsorte der auf dem Marienberg wachsenden Pflanzen, darf noch ein wenig reifen.

Sieben Tonnen für 5000 Flaschen

„Wir erwarten wieder einen sehr guten Jahrgang“, sagt Uwe Müller, Geschäftsführer der Brawag. „Pilzerkrankungen oder Milben waren auch in diesem Jahr kein Thema, so dass die Trauben weitestgehend unbehandelt reifen konnten“, so Müller. Die Ernte von rund sieben Tonnen wird etwa 5000 Flaschen hervorragenden Weins in Auslesequalität ergeben.

Es ist die fünfte große Lese der gut 3300 Pflanzen der Sorten Solaris und Johanniter. Wie in den vergangenen Jahren wird die Havelland-OWS GmbH eine ausgewogene Weinkomposition keltern.

Ein bisschen Geduld müssen die Freunde der regionalen Weinspezialität allerdings noch mitbringen. Erst in etwa acht Monaten wird der Wein abgefüllt sein und zum Verkauf bereit stehen.

Von MAZ